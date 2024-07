El Gobierno vasco insiste en que el nuevo pacto estatutario tiene que ser "lo más amplio posible"

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha confiado en que el concepto de 'plurinacionalidad' sea de consenso e insiste en que el acuerdo para una reforma estatutaria tiene que ser "lo más amplio posible". En una entrevista a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Ubarretxena indica además que este mes se celebrará la reunión con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres. En relación al pacto estatutario dice ser "optimista" a la hora de implicar al PSE y EH Bildu y defiende que "más que los 'tempos', de correr y de hacerlo rápido, es mucho más importante lograr un acuerdo amplio". "Es más importante un acuerdo amplio de varias fuerzas políticas que hacerlo rápido. En el actual Estatuto de Gernika hubo fuerzas que se quedaron fuera: HB en su día no lo suscribió y tampoco Alianza Popular. Y ahora tenemos una oportunidad. Vamos a ver si esta vez lo suscriben y ese acuerdo puede ser más plural, porque la sociedad es plural. Tenemos que centrarnos más en lo que nos acerca que en lo que nos distancia", argumenta. Asimismo, espera que el concepto de 'plurinacionalidad' sea de consenso e insiste en que el acuerdo tiene que ser "lo más amplio posible". "Esperamos que estén todas las fuerzas, o casi todas por lo menos. Porque el mayor consenso posible que se pueda articular en cuanto a un nuevo estatus para Euskadi será una buena noticia para todos los euskaldunes", dice. En este contexto, asegura que el Ejecutivo tiene la mano tendida a cualquier colaboración de tal modo que cualquier opinión que se le pida nosotros estarán totalmente dispuestos a esa colaboración. "Pero es verdad que es un trabajo que tienen que realizar las fuerzas políticas de este país", aclara. Por otro lado, espera que los marcos de confianza que se oyen por parte de distintos partidos y agentes sindicales sean "algo que permanezca en el tiempo y que se dé durante toda la legislatura". "Pero que haya un ámbito de confianza no puede excluir a otras fuerzas políticas. Puede haber un ámbito de confianza con un partido concreto, o con varios, o con cada uno, pero eso no puede vetar a que otros partidos puedan entrar también a los acuerdos. Nosotros tenemos que acordar con todos y ese será nuestro talante: un talante abierto, no de discriminar ni de cerrar círculos", añade. De este modo, Ubarretxena considera una "buena noticia" lo expresado por EH Bildu, pero "debe de trasladarse a todos los ámbitos institucionales". MINISTRO Por otro lado, ha señalado que este mes se celebrará la reunión con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres. "Lo primero que queremos hacer es articular la comisión bilateral permanente, porque eso nos va a poder dar velocidad en el proceso. Y luego, el anterior Gobierno de Urkullu ya mandó al Gobierno de España un primer borrador sobre seis transferencias. Por tanto, lo que queremos también en esas reuniones es abordar esas materias. Es verdad que tenemos otras que para nosotros son muy importantes: puertos y aeropuertos, el régimen económico de la seguridad social...", describe. Cuestionada por si será alguna de esas seis competencias las próximas que se transferirán a Euskadi, reconoce que sí y espera que, "por ejemplo, que la del litoral pueda ser una de las transferencias que podamos acordar a más corto plazo".

Compartir nota: Guardar Nuevo