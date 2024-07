Podemos critica la "tomadura de pelo" de Sánchez en regeneración y la "reformita" de la Ley Mordaza anunciada por Díaz

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha criticado que las medidas de regeneración que presentó el presidente, Pedro Sánchez, en el Congreso son una "tomadura de pelo" y así lo trasladará al Gobierno en la ronda de contactos que mantendrá con los grupos parlamentarios. De hecho, ha alertado de que la legislatura se está "quedando raquítica" con un Ejecutivo que se dedica a lanzar titulares que luego "no pasan a los hechos". Es más, ha reprendido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que llegó a hablar de derogación de la Ley Mordaza cuando lo que se acordó es una "reformita" al reformular un artículo "menor" de la norma de Seguridad Ciudadana, el precepto 36, para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes de policías en manifestaciones. En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, ha tildado de "decepcionante" la comparecencia del Jefe del Ejecutivo en el Congreso para explicar sus propuestas en materia de regeneración, puesto que su formación echó en falta de "todo" en su paquete de iniciativas. Sobre todo, ha comentado el también diputado del Grupo Mixto, por las expectativas que marcó Sánchez en su carta de hace un par de meses en las que denunciaba, a raíz de la investigación abierta a su mujer Begoña Gómez, en la que afirmaba que la democracia española era "víctima de casos de lawfare" y de una "manipulación mediática que va a más". No obstante, Sánchez Serna ha censurado que el presidente se limitó a plantear las "bondades" de las medidas que incluye la directiva europea sobre libertad de prensa, que es de obligada aplicación en España con independencia de que gobierne PSOE o PP. ADMITE QUE FUERON "ALGO INGENUOS" AL ESPERAR MÁS DE SÁNCHEZ "El parto de la montaña dio un ratón, fue muy poquita cosa y no sirve para la tarea de regenerar la democracia", ha afeado para reivindicar que Podemos sí ha puesto medidas valientes encima de la mesa, como prohibir ayudas públicas a medios que reiteradamente difundan 'fake news' u obligar a los directivos de medios a declarar si tienen conflictos intereses que influyan en su línea editorial. Además, ha defendido que reclamaron al PSOE reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovarlo con la mayoría parlamentaria de la investidura, pero el PP procedió a hacerlo con el PP pese a bloquear el órgano de gobierno de los jueces cinco años o que montó la "mal llamada policía patriótica" que presuntamente espió a diputados de la formación entre 2015 y 2016. Incluso el coportavoz de la formación morada ha admitido que han sido "algo ingenuos", dado que quisieron "confiar" en que Sánchez iba a ser capaz esta vez de presentar iniciativas legislativas contra la "guerra judicial". EXIGIRÁN AL GOBIERNO "MEDIDAS DE VERDAD" Así, el dirigente de Podemos ha desgranado que acudirán a la ronda de contactos con el Gobierno para exigir que se tomen "medidas de verdad" en materia de regeneración democrática y atreverse a "molestar" a los grandes poderes que "mandan sin presentarse a las elecciones". Respecto a la Ley Mordaza, Sánchez Serna ha afeado que las declaraciones de Díaz al hablar primero de derogación y aclarar luego el ala socialista de que se iba a tocar solo un artículo de la normativa refleja la "falta de pulso" de este gobierno, que solo se queda en los titulares pero no pasa a los hechos. El diputado ha confrontado que en la legislatura pasada, con Podemos en el Gobierno, se presentó una propuesta de derogación que cristalizó en una ponencia de ley, pero ha acusado al PSOE de que ese intento fracasó porque no quiso "moverse" ni asumir dentro de ese texto la prohibición de las devoluciones en caliente de migrantes y eliminar el uso de pelotas de goma en cuerpos policiales, pese a demandarlo socios como Bildu o ERC. Por tanto, ha remarcado que cuando se habló de derogación de la Ley Mordaza ya desconfiaron a tenor de la postura del PSOE el pasado mandato. ALERTA AL PSOE QUE REACCIONE SI QUIERE SU VOTO AL DECRETO ANTICRISIS Por otro lado y respecto al decreto anticrisis que llegará al Congreso el martes, ha señalado que Podemos apoya las ayudas que componen el "escudo social" pero rechaza que el texto ponga "fecha de caducidad" a iniciativas que impulsaron la legislatura pasada, como el bono social eléctrico o la prohibición de cortes de suministros básicos a familias vulnerables. Por tanto, ha sentenciado que su voto será negativo "si nada cambia" en la actual redacción del decreto y reprocha que el PSOE no está manteniendo mucho contacto con Podemos de cara a recabar su apoyo. "No sabemos si esto lo quieren sacar con el PP, si es que es su nuevo socio (...) viendo la aritmética del Parlamento creo que los cuatro votos de Podemos, si se quiere aprobar por la izquierda, son fundamentales", ha ahondado Sánchez Serna para sentenciar, luego, que hasta el momento no tienen "ni una oferta ni una negociación encima de la mesa" por parte del Gobierno.

Compartir nota: Guardar Nuevo