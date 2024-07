Gamarra denuncia que la falta de política migratoria del Gobierno es la causa de la actual situación de emergencia

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado la falta de política migratoria del Gobierno, que asegura es origen y causa de la actual situación de emergencia migratoria de España, por lo que el Partido Popular exige una política de Estado en esta materia. "Hay que ir a la raíz del problema y el Partido Popular estamos demostrando altura de miras, la que no tiene el gobierno de España", ha asegurado Gamarra en el acto de clausura de la Escuela de Verano de NNGG del PP y del grupo parlamentario del PP en el Parlamento europeo, en el que también ha hablado el portavoz del partido, Miguel Tellado. Por esta altura de miras, Gamarra ha indicado que el PP "exige" que se cuente con las CCAA y que se convoque "de manera inmediata" la conferencia de presidentes porque la crisis migratoria "ya supera" a Canarias y Ceuta y que está en Murcia, en la Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía o Madrid. "(España) no puede tener un Gobierno que mire hacia otro lado. Por eso exigimos esa conferencia de presidentes. Del mismo modo que exigimos que se declare la situación de emergencia para con ella también instar y activar los instrumentos que Europa tiene para que ayuden a ella". Gamarra también ha añadido: "Queremos un plan claro y una política clara para luchar contra la inmigración irregular. Que esto es luchar contra las mafias. Esto es buscar, luchando contra las mafias, que no muera más gente llegando a Europa". Ha remarcado que no hacer nada significa permitir que sigan muriendo personas en el mar, permitir que sigan muriendo niños. Además, ha indicado que el PP no admitirá "ni una sola lección en materia de solidaridad de aquel que la única medida que ha adoptado ha sido pactar con sus partidos. El trocear las políticas migratorias porque con eso podía garantizarse su alquiler en la Moncloa. Eso no lo vamos a admitir y por tanto tenemos la legitimidad de exigir una política seria". "FALLO MULTIORGÁNICO" Gamarra ha indicado que el Gobierno está en "fallo multiorgánico", hecho que provoca que lo "único que quiera hacer constantemente es intentar tapar la corrupción señalando con el dedo a jueces, señalando medios de comunicación, señalando partidos políticos" que denuncian esta situación. La secretaria general del PP ha repasado la "semana horribilis" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Cada semana es peor que la anterior. Pero vayamos al lunes. Si vamos al lunes, el socio de Begoña Gómez tuvo que declarar en el juzgado que se había reunido con Pedro Sánchez en la Moncloa. Y esto lo que ha demostrado es que Sánchez lo sabía todo desde el primer día, es decir, que lo sabía y lo tapó", ha asegurado. Gamarra ha afirmado también que "la mujer de presidente del Gobierno también utilizó sus contactos con el presidente del Gobierno para un convenio del que se ha beneficiado personalmente. En definitiva, esto parece que no acaba". INSTITUTO DE LAS MUJERES Al principio del encuentro de este sábado, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, Noelia Núñez, ha opinado sobre las informaciones publicadas sobre la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, que apuntan a la contratación por parte de la empresa que comparte con su mujer de 64 puntos violeta por lo que habría facturado 250.000 euros a ayuntamientos socialistas. Núñez ha asegurado que García se ha aprovechado de un "drama como es la violencia de género para hacer negocio a costa de los andaluces". "Sigue en el cargo sin que el PSOE la haya cesado, con lo que convierte a Sánchez y a todo su Gobierno en cómplices de haber orquestado un entramado aprovechándose de la violencia de género para hacer negocios", ha criticado Núñez, quien lo ha considerado una "casualidad". "Siempre todo queda en pareja en cuanto a lo del Partido Socialista se refiere", ha ironizado.

