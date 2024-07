El Gobierno no se suma por ahora al boicot a Orbán y envía a Marlaska a la reunión de ministros de Interior en Budapest

El Gobierno no tiene intención de sumarse por ahora al boicot a la Presidencia de turno del Consejo de la UE que ahora ostenta Hungría en protesta por la actitud mostrada en su arranque por el primer ministro, Viktor Orbán, y enviará este lunes a Budapest al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con motivo de la reunión informal de Justicia e Interior. Algunos Estados miembro, como Suecia, ya han dicho que no enviarán a ministros a los consejos informales que organice Hungría en su territorio mientras que otros, en general los nórdicos y los bálticos, han indicado que están estudiando sumarse a este boicot, mientras que países como Alemania o Francia no se han pronunciado y Austria ya ha manifestado su rechazo. También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, reelegida este jueves para un segundo mandato de cinco años, anunció esta semana que no enviaría a los comisarios del ramo a estas citas. El malestar con Orbán ha venido motivado por el hecho de que apenas unos días después de iniciarse la presidencia húngara este viajara a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y lo hiciera dando a entender que iba con mandato de los Veintisiete. Tras ello, el mandatario húngaro ha viajado también a Pekín para verse con Xi Jinping y la semana pasada aprovechó su viaje a Estados Unidos con motivo de la cumbre de la OTAN para reunirse con el expresidente estadounidense Donald Trump. Así las cosas, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores indicaron este jueves a Europa Press que la intención del Gobierno es evaluar la representación en función de la agenda de estas citas. En contacto con el resto de socios, "España viene valorando las agendas y la participación en las reuniones del Consejo asegurando una representación adecuada y la continuidad del trabajo institucional que no debe interrumpirse", señalaron las fuentes. Un día antes, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, había adelantado desde Bruselas que ella no tenía intención de acudir al consejo informal de Empleo de octubre en Budapest. "No he podido hablar con Exteriores, pero estamos trabajando en esto y yo sí que anticipo que no voy a asistir", señaló. En estas dos primeras semanas de julio, Budapest ha albergado tres reuniones ministeriales informales, pero España solo ha enviado ministro a una de ellas. No obstante, no es algo anormal el que en lugar del ministro del ramo acuda un secretario de Estado a este tipo de citas si el titular tiene otros compromisos o el tema a tratar es más técnico. Así, tanto a la reunión informal de Competitividad, celebrada el 8 de julio, como a la de Energía, celebrada esta semana, no acudieron ministros, si bien a la de Medioambiente, el 11 de julio, sí que asistió la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Interior ya ha confirmado que Marlaska estará el lunes en Budapest, para el primero de los dos días de lo que en la jerga comunitaria se conoce como 'JAI'. Ese día está previsto que se hable de inmigración, en particular de la dimensión exterior, así como de la lucha contra el crimen organizado, entre otros asuntos. Ya el martes, será el turno de los ministros de Justicia, pero no está previsto que el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acuda ya que para ese día continuarán los contactos con los grupos parlamentarios de cara al plan de regeneración democrática que quiere aprobar el Gobierno. Uno de los temas a tratar en la cita será el de la cooperación judicial. Al día siguiente, está convocada en la capital húngara una reunión informal de ministros de Sanidad. Desde el departamento que dirige Mónica García ya han adelantado a Europa Press que la ministra no podrá acudir, puesto que ese día hay consejo interterritorial, y enviará al secretario de Estado.

