Azcón considera una equivocación la ruptura de Vox y no renuncia a llegar a acuerdos "con ninguna formación política"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que Vox "se ha equivocado" al romper los pactos de gobernabilidad en las comunidades autónomas y ha tildado de "excusa" el asunto de la política migratoria. No obstante, ha asegurado que no renuncia a llegar acuerdos "con ninguna formación política", puesto que tanto la formación liderada por Santiago Abascal como los socialistas se han comprometido a ejercer una "oposición constructiva". Así lo ha expresado el jefe del Ejecutivo aragonés en una entrevista en 'El País', publicada este domingo y recogida por Europa Press, en la que también ha aclarado que se ha abierto "una nueva etapa" tras la salida de Vox del Gobierno autonómico, y aunque "las razones y los motivos los tienen que explicar ellos", ha opinado que muchos de los votantes de la formación de Abascal no creerán que ha sido una buena decisión. Azcón ha reconocido el "peso" de la estrategia electoral de Vox en su decisión de romper con los 'populares' en las comunidades autónomas. En este punto, ha reclamado apostar por la estabilidad, advirtiendo a los de Abascal del "error" que supondría "bloquear los gobiernos autonómicos del cambio". En Aragón, la salida del vicepresidente primero del Gobierno, Alejandro Nolasco, y del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, no ha ido acompañada de la dimisión de la presidenta de las Cortes autonómicas, la diputada de Vox Marta Fernández. A este respecto, Jorge Azcón ha aducido que "el Parlamento tiene unas normas y no hay que cambiarlas a mitad de partido". LEY DE EXTRANJERÍA Por otro lado, Azcón ha manifestado que el sistema de reparto de menores migrantes "ha funcionado razonablemente bien" al asentarse en el diálogo, mientras que una ley permitiría tomar las decisiones unilateralmente al Gobierno de España. Acerca de la reforma de la Ley de Extranjería, cuya toma en consideración se lleva este martes al Congreso de los Diputados, Azcón no ha aclarado cuál será finalmente la postura de los 'populares' en la Cámara Baja, que se mantienen en su rechazo a la proposición de ley de reforma al sostener que tiene "margen de mejora". Sin embargo, el presidente aragonés ha defendido que la política de inmigración "debe ser una política de Estado y no se puede solucionar solo con un parche". De cara a solucionar la presión migratoria que afecta a Canarias, el jefe del Ejecutivo aragonés aboga por una "política global" que huya del "cortoplacismo" y, en caso de que la tramitación de la Ley de Extranjería se frustre por falta de apoyos, será, a su juicio, responsabilidad exclusiva del Gobierno central y la falta de apoyo de sus socios. El Gobierno de España está utilizando una política que debería ser de Estado para dividir y para hacer frentismo político. Y ese es el gran error del PSOE", ha apuntado Azcón en la entrevista. MEMORIA DEMOCRÁTICA En cuanto a la derogación de la Ley de Memoria en Aragón, Jorge Azcón ha recalcado que su Ejecutivo "ha hecho lo que el Partido Popular decía que había que hacer, nosotros nos presentamos a las elecciones diciendo lo que haríamos con la Ley de Memoria y eso es lo que hemos hecho", de forma que la ruptura con Vox no llevará a dar marcha atrás en este proceso al no existir "contradicción". Ha criticado la "visión sesgada" de la Ley de Memoria de Aragón por "defender solo a una parte de la Guerra Civil e idealizar la Segunda República" y no ha dudado en "condenar" la dictadura franquista. "Las leyes de memoria son otro ladrillo en el muro del presidente del Gobierno --Pedro Sánchez--. Creo que hay una parte muy importante en la que las leyes de memoria que se impulsan no solo buscando la reparación de las víctimas, sino buscando la división social de nuestro país. Yo eso no lo comparto", ha aseverado Azcón. Frente a ello, el Plan de Concordia aprobado en la comunidad autónoma se caracteriza por "la defensa de la democracia y de los valores constitucionales, buscando unir a nuestra sociedad en lugar de dividirla".

