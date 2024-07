La sequía impide por segundo año que los flamencos de Fuente de Piedra (Málaga) críen

María Alonso

Málaga, 20 jul (EFE).- La sequía que sufre la Reserva Natural de Fuente de Piedra (Málaga) desde hace cinco años ha provocado que en 2024 los miles de flamencos que acuden a este humedal para reproducirse no hayan podido hacerlo por segundo año consecutivo.

Desde un mirador con vistas a la seca laguna, la directora conservadora de la reserva, África Lupión, explica a EFE que esta primavera llegaron unas 12.000 parejas de estas aves y que, aunque gracias a las lluvias de primeros de marzo intentaron criar, no fue suficiente.

"Las lluvias de finales de marzo provocaron un nivel de agua de 30 centímetros, un poco justo para la instalación de la colonia, pero intentaron criar. No obstante, la lluvia fue escasa y no hubo éxito. Se produjo un abandono de la colonia y los apenas 40 pollos que han nacido no han prosperado", detalla la directora de esta laguna, que está considerada la más importante para la reproducción del flamenco común en la Península Ibérica.

El año pasado la situación fue aún peor porque la falta de agua en la laguna hizo que estas aves ni siquiera intentaran reproducirse y, al igual que este, tampoco se pudiera llevar a cabo el anillamiento, ha indicado.

Según explica Lupión, el anillamiento es una técnica que se utiliza para conocer mejor los desplazamientos que hacen los flamencos.

En concreto, les permite identificar y registrar las aves, de manera que cuando los observadores las ven, pueden anotar esa anilla y saber de dónde proceden, por qué lugares se han ido observando y hacer unas rutas de sus movimientos.

Si las condiciones son buenas, es decir, si hay al menos un nivel de agua de 25 centímetros en la laguna durante la época de cría -entre marzo y abril-, es cuando las aves se reproducen y pasados dos o tres meses pueden anillar a los pollos.

Ha incidido en que este es el segundo año consecutivo en el que, al no haber sobrevivido ninguna cría de flamenco, no han podido realizar el anillamiento.

No obstante, asegura que actualmente hay "muchas" aves anilladas, por lo que, si durante "unos años" no hay anillamiento, las consecuencias no son graves.

Según la directora conservadora de esta Reserva Natural, cuando las lagunas como la de Fuente de Piedra están secas, los flamencos están adaptados para encontrar otros humedales.

El problema llega cuando hay una sequía severa generalizada y tienen que encontrar un lugar para reproducirse.

"Eso supone más requerimientos: tiene que ser un lugar seguro, aislado, en el cual puedan instalar la colonia y haya alimentos suficientes... Es verdad que si no están aquí tienen que buscar otros, pero también pueden no encontrarlos, como es habitual", ha detallado.

Ha apuntado que cuando hay varios años de sequía hay menos ejemplares que se incorporen a la población, de manera que el número de flamencos disminuye progresivamente.

A pesar de ello, subraya que en una población "tan grande" como la del flamenco, si esta reducción de los nacimientos se limita a uno o dos años, no tiene un efecto "inmediato" que se pueda apreciar.

En lo que va de año han caído 330 litros de agua de lluvia en la zona y la media se sitúa en los 430 litros aproximadamente, lo que refleja que es un año tan seco como los anteriores y que es el quinto en el que llueve por debajo de lo habitual.

La falta de lluvias no ha afectado solo a los flamencos, pues también ha impedido que otras especies que forman colonias en la laguna, como las pagazas piconegras, se hayan podido reproducir este año. EFE

