Galán (Sumar) confía en que el PP apoye la reforma de la ley de extranjería "si no quiere dejar abandonada a Canarias"

La eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, ha expresado este sábado su confianza en que la proposición de reforma de la ley de extranjería, cuya votación tendrá lugar el próximo martes en el Congreso y que fue presentada por el PSOE, Sumar y CC, salga adelante con el apoyo del Partido Popular: "Si no quiere dejar a Canarias abandonada, tendrá que hacerlo". La dirigente de Sumar ha valorado que algunas condiciones del PP son "sensatas" pero que otras están "absolutamente fuera de lugar", si bien confía en que "sí salga adelante" el cambio del artículo 35 para hacer obligatoria por ley la distribución entre autonomías de personas migrantes, tal y como ha señalado en una entrevista para InfoLibre y recogida por Europa Press. Asimismo, Galán ha cargado contra Vox, que rompió la semana pasada los gobiernos de coalición autonómicos con el PP por la acogida de menores migrantes, ya que "37 niños y niñas no son razón suficiente ni moral para tomar esa decisión". "Vox ha encontrado una excusa que necesitaba para romper las coaliciones, tensar el clima político y diferenciarse del PP", ha argumentado Galán, quien ha incidido en que "desgraciadamente lo ha hecho vulnerando los derechos de la infancia". Por otra parte, la eurodiputada de Sumar ha puesto el foco en la necesidad de aprobar la distribución de personas migrantes porque "no hay realmente" una estrategia de distribución y hay "una falta de solidaridad de las comunidades". Bajo esa premisa, Galán ha precisado que ante el "colapso estructural" hay una necesidad de hacer una gestión integral y que habrá que hacer las reformas normativas necesarias para que esos compromisos de distribución territorial sean equitativos en base a "criterios claros de sostenibilidad, de acogida e integración". Ligado a esto, ha remarcado la importancia de que se creen centros de primera acogida con programas y estrategias de acogimiento en condiciones para que los menores tengan un futuro garantizado. Entrando al plano propiamente europeo, Galán ha señalado que en su formación están expectantes ante la posible asunción de Teresa Ribera (PSOE) del cargo de comisaria de medio ambiente, si bien "ella no ha tomado cargo como eurodiputada". Además, han declarado que su expectación también es fruto de que "realmente" vele por los intereses del medio ambiente, ya que les preocupa que "pueda seguir dando prioridad a las grandes energéticas".

Compartir nota: Guardar Nuevo