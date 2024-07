CC confía en que el Congreso tramite la reforma de la Ley de Extranjería y siente las bases de la política migratoria

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha mostrado confiada de que la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Extranjería saldrá adelante este próximo martes en el Pleno del Congreso y considera esa norma una oportunidad para que se puedan "sentar las bases" de la política migratoria. Así lo ha expresado este sábado, durante una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, en la que expone que el debate que pueda surgir una vez sea admitida a trámite la proposición y los puedan presentar enmiendas puede ser "muy interesante". La proposición de ley registrada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria pretende regular el reparto de menores migrantes no acompañados a otras comunidades cuando la receptora supere el 150% de su capacidad de acogida. Por lo pronto, sólo Vox y Junts han anunciado su voto en contra de la tramitación y el Gobierno confía en salvarla gracias al menos a una abstención del PP. "La mayoría de los grupos hablan de que el Estado español no tiene políticas de migración", ha lamentado, incidiendo en que la tramitación de la reforma es una "oportunidad" para abordar este asunto y que todos los partidos puedan aportar aquellas cosas que consideren "irrenunciables" e "importantes". Al hilo de esta cuestión, Valido ha lamentado que haya veces que los "intereses partidistas" se pongan por encima del respeto a los derechos humanos y que en el Pleno del Congreso no se dedique "ni un minuto" a hablar de la tragedia humanitaria que vive Canarias y los niños que huyen de África. "Se debate incluso sobre cuestiones personales y familiares de los líderes de los grandes partidos", ha censurado. A LA ESPERA DE CONVENCER A JUNTS Preguntada por la postura reticente del PP --que gobierna el archipiélago con el partido de Valido--, la diputada canaria ha asegurado que "entiende" a los de Alberto Núñez Feijóo porque considera que tienen una "enorme responsabilidad" a la hora de garantizar que la modificación de la norma "deje claro los asuntos que más les preocupan" porque son muchas comunidades autónomas las que tienen bajo su mando, con situaciones diferentes todas ellas. En ese sentido, Valido ha defendido que esta modificación no se hace "para Canarias, ni para un problema de Canarias" sino que se hace para "un fenómeno migratorio que está hoy, va a estar mañana y que va a crecer en el futuro". "Hoy es Canarias la que necesita la redistribución, pero mañana la puede necesitar Murcia, Málaga, Valencia, Barcelona o Bilbao", ha señalado y ha pedido a los grupos "pensar en esos términos". Hasta el momento, solo ha habido dos formaciones que han rechazado abiertamente el reparto de menores migrantes propuesto por el Gobierno central y el canario, Vox y Junts. Aunque según ha asegurado Valido durante la entrevista, actualmente se mantiene en contacto con "algunos miembros de Junts" para "intentar que vean" que en el proceso de enmiendas se pueden dejar "perfectamente claras" las cosas que "necesitan".

