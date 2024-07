Puente aplaude que Begoña Gómez no declare porque solo "alimentaría un circo" al que los propios tribunales pondrán fin

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aplaudido que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez, al considerar que su declaración solo "alimentaría un circo al que alguien, desde las instancias judiciales, podrán fin en algún momento". Además, ha afirmado que "no puede seguir una causa sin pruebas ni indiciarias" contra Gómez "buscando en su vida a ver si encuentra alguna". Puente ha realizado estas declaraciones durante su visita al Centro Logístico de Jundiz, en Vitoria, donde Adif aborda una remodelación y ampliación integral que permitirá impulsar el desarrollo del nodo de la capital alavesa. El ministro ha destacado que en este caso "se está llevando a cabo una investigación prospectiva", por lo que le parece "absolutamente razonable y normal que la señora Gómez haya decidido no declarar". "Está en su derecho a no hacerlo. Como todo el mundo sabe, en nuestro derecho penal, la persona que está siendo investigada tiene derecho a no declarar si así lo desea", ha remarcado. Además, ha subrayado que se trata de "la mejor actitud posible ante esta situación". "Porque, seamos serios, esto empezó con Air Europa, ya nadie habla de Air Europa; después Barrabés y ya se sabe por las pruebas obrantes en la causa que no hay absolutamente nada en relación con esos contratos; y ahora se abre la pieza de la Complutense", ha apuntado. Según ha indicado, fue el propio juez instructor el que "impidió que la Complutense se personara en la causa", al considerar que "no había acreditado ningún daño ni ninguna situación en relación con la Complutense que justificase esa personación". Por ello, ha considerado que, si Begoña Gómez hubiera declarado hoy, "para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo al que alguien desde las instancias judiciales pondrán fin en algún momento". ARCHIVO DE LA CAUSA "No se puede seguir con una causa abierta en la que no hay pruebas ni siquiera indiciarias que incriminen a una persona y buscando en su vida a ver si encuentra alguna. Esto, desde luego, no es lo que contempla nuestro derecho penal. Lo he dicho muchas veces. Yo he ejercido 20 años la abogacía y no he visto nada semejante", ha asegurado. Óscar Puente ha explicado que "uno va a la justicia penal con un asunto concreto, y la causa se abre "por un asunto concreto, no va con una causa contra alguien, contra una persona, contra una empresa, a ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que se averigua". En esta línea, ha dicho que son unos hechos concretos los que deben ser objeto de investigación y no se puede "ir variando, como si tuviera una brújula el procedimiento penal" en función de que, si no hay indicios sobre un asunto, buscar "en otra dirección" para ver si los hay. "Esto no es así, así no funciona la justicia penal", ha concluido.

