Podemos acusa a Rodríguez de vincular el derecho a la vivienda en las ciudades a "servir a los turistas"

Diversos dirigentes de Podemos han criticado las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este viernes en Málaga, al acusarla de vincular el derecho a la vivienda de los residentes para "servir a los turistas" Todo ello después de que la titular del Ministerio haya afirmado en Málaga que "si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender a esos turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto?". La eurodiputada y número dos del partido morado, Irene Montero, ha reprochado que "según el Gobierno los malagueños tienen que tener casa porque en algún sitio tendrán que vivir para poder servir a los turistas". "Y no le ven fallo al argumento", ha ironizado a través de la red social 'X' para agregar que las casas y las ciudades "son para vivir, no para especular". La responsable del área de vivienda de Podemos, Lucía Muñoz, ha reprendido a Rodríguez por estas palabras, pues implican que "la gente trabajadora tiene derecho a vivir en su ciudad porque es necesaria para servir a señoritos y turistas". "No somos personas que merecen derechos, somos maquinaria de trabajo que vale lo que produce. Es una vergüenza", ha lanzado en la misma red social. Por su parte, la coportavoz de la formación, Isa Serra, ha reclamado que alguien explique a Rodríguez que los "residentes no son mano de obra sino ciudadanos soberanos". "Y que la vivienda es un derecho, no un medio para que haya trabajadores que les sirven los vinos a los turistas. La turistificación es lo incompatible con la vida", ha zanjado.

