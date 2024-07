Defensa replica a Clavijo que no tiene instalaciones en desuso que ceder en Canarias para acoger a migrantes

El Ministerio de Defensa ha replicado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ya ha cedido diez instalaciones militares para colaborar en la acogida de migrantes en las islas y que actualmente no le quedan ubicaciones en desuso que prestar, ante la petición del jefe del Ejecutivo autonómico. Clavijo, que gobierna Canarias gracias a un pacto con el PP, denunció a mediados de junio que el Gobierno "se niega" a ofrecer las instalaciones militares que tiene en desuso para dar a los menores migrantes no acompañados que desbordan las islas "una atención digna". El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió este miércoles en el Congreso en el mismo planteamiento. Pero fuentes del Ministerio de Defensa, que no ocultan su malestar por las palabras de Clavijo y Feijóo, hacen hincapié en que actualmente no tienen instalaciones en desuso en Canarias. Dan un paso más y precisan que, de hecho, en las islas se han quedado con las instalaciones indispensables para desarrollar sus funciones con normalidad en caso de emergencias, como la erupción volcánica de 2021. El departamento que dirige Margarita Robles cita, por ejemplo, el Acuartelamiento El Fuerte, en La Palma, que según las fuentes consultadas está en el radar de las autoridades canarias. Insisten en que no pueden entregarlo para acoger migrantes porque está ocupado por militares y es la base que utiliza la Unidad Militar de Emergencias (UME) en caso de incendios. Ocurre lo mismo con otras ubicaciones en El Hierro o Lanzarote, que están operativas y sirven para predespliegue de efectivos y para prestar apoyo. Defensa ha cedido un total de siete terrenos y acuartelamientos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en Canarias para acomodar migrantes, a los que hay que sumar otros tres en Madrid y Cartagena. En total, son más de 600.000 metros cuadrados. Las fuentes destacan que han donado otro tipo de material para aliviar las condiciones de los migrantes, como literas o carpas, y, ahora, han ofrecido a Inclusión otras 20 instalaciones en otros puntos de la Península.

