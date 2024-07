Una acusada de intentar matar a su pareja a puñaladas en Can Picafort (Mallorca) reconoce los hechos durante el juicio

La mujer acusada de intentar asesinar a su pareja a puñaladas en Can Picafort (Mallorca) ha reconocido los hechos durante el juicio, celebrado este jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares. A preguntas de la fiscal, la procesada ha admitido que apuñaló a su pareja con un cuchillo de 15 centímetros y que vio cómo el hombre sangraba abundamentemente y que pedía auxilio, y ella no se lo prestó. Ni la acusación particular ni la defensa de la encausada han hecho preguntas. Cabe recordar que Fiscalía pide para ella una condena de 12 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa. La mujer, de origen alemán, descartó el pasado mayo un acuerdo que le hubiera supuesto una rebaja de la pena a cambio de confesarse culpable. Al parecer, el acuerdo no fue posible por "falta de voluntad" de indemnizar a la víctima, según las acusaciones. Los hechos ocurrieron en julio de 2023, cuando la acusada y la víctima se encontraban juntos en su domicilio. La fiscal expone que, mientras el hombre estaba tumbado en el sofá viendo la televisión, la procesada presuntamente se acercó por detrás y de forma sorpresiva le asestó dos puñaladas, con un cuchillo de 15 centímetros de hoja, en el tórax y en el abdomen. Este extremo ha sido reconocido este jueves por la mujer durante el acto de juicio oral. El hombre resultó gravemente herido y estuvo 14 días en el hospital. La mujer fue detenida y se encuentra en prisión provisional desde entonces. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide una medida de libertad vigilada durante diez años, así como una indemnización de 6.500 euros por las lesiones sufridas y 16.000 euros por secuelas.

