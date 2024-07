Rueda cree que la consejera catalana dejó en evidencia al Gobierno al confirmar negociación bilateral en financiación

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, considera que la consejera catalana de Hacienda, Natàlia Mas, dejó en evidencia al Gobierno al confirmar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de esta semana que están llevando a cabo una negociación bilateral con Cataluña sobre financiación autonómica y ha asegurado que no lo aceptarán. "Galicia tiene que decir alto y claro que por ahí no vamos a pasar", ha sostenido Rueda en declaraciones a los periodistas antes de participar desde Madrid en una comida-coloquio con miembros de la Mesa del Turismo de España. "Les preguntamos si se está negociando bilateralmente con Cataluña, nos dicen que no y la consejera de Hacienda de Cataluña dice que efectivamente sí, por lo tanto deja en evidencia al Gobierno", ha indicado, al tiempo que ha alertado de que las negociaciones bilaterales entre el Gobierno Central y una comunidad autónoma "van en perjuicio de las demás" y por tanto no las van a "tolerar". En este contexto, el dirigente gallego ha lamentado que el Gobierno no hablara en profundidad en este Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la reforma de la financiación autonómica, a la vez que ha desdeñado el objetivo de déficit marcado por el Gobierno central. "A las comunidades autónomas no nos concede prácticamente ningún margen", ha denunciado. CREE QUE VOX ROMPE POR "CÁLCULOS ELECTORALES PROPIOS" Por otro lado, Rueda ha opinado que la forma de actuar de Vox rompiendo con el PP en sus gobiernos autonómicos ante la acogida de migrantes en las comunidades que presiden, responde a "intereses y cálculos electorales propios" que "no tienen por qué "condicionar a los gobiernos del Partido Popular ni a sus presidentes". Además ha afeado a Vox que haya roto los gobiernos autonómicos y ha hecho hincapié en el momento que han elegido. En este sentido ha reprochado que antes de las elecciones europeas la acogida de menores "no le suscitaba ningún comentario" a los de Santiago Abascal, pero tras ellas "curiosamente y bastante clarificadoramente es un tema que comienza a preocuparle". Rueda ha manifestado estar "muy orgulloso" de que el resto de presidentes autonómicos del PP no aceptasen "el ultimátum" de Vox amenazando con cortar los gobiernos de coalición, y se mantuviesen firmes en su postura de admitir a los menores migrantes en sus comunidades. "Celebro que hace unos meses los gallegos decidieran que el Partido Popular debía tener una mayoría suficiente para no estar sometido a este tipo de planteamientos", ha expresado el presidente 'popular' de la Xunta de Galicia, concluyendo que desde su partido "han tomado la decisión adecuada de solidaridad humanitaria"

