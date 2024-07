PNV dice que el caso de Begoña Gómez "no es la Gürtel", pero desde el punto de vista ético algunas cosas no se hacen

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, "no es la Gürtel", y no sabe hasta qué punto puede tener "mucho trasfondo judicial" pero, en todo caso, desde el punto de vista ético, cree que "algunas cosas no toca hacer". Asimismo, ha confirmado que el lunes se reunirán con el Gobierno para abordar el Plan de Regeneración Democrática. En una entrevista a RNE, Esteban se ha referido a este Plan presentado este miércoles por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y, en torno al cual, se realizará una ronda de contactos con los grupos por parte de los ministros Félix Bolaño y Ernest Urtasun. El diputado jeltzale ha confirmado que la reunión con su grupo será el lunes por la tarde y, ante el debate que se vivió en el Congreso, que no sabe si es tanto "un problema de leyes o es uno de principios y de ética", porque "puedes hacer muchas leyes pero, si alguien quiere rodearlas y superarlas, lo va a hacer". Aitor Esteban considera que quizá lo que haya es "una serie de problemas en cuanto a entender la democracia", y no cree que con leyes se vayan a poder "evitar algunas de las cosas que se comentaban". Cuestionado por si le ve futuro a este plan, ha indicado que ninguno sabe cuál es y, "más allá de algunas pinceladas y de una ronda", no hay "más hoy por hoy". Según ha apuntado, habrá que ir viendo "medida a medida" cuando se vayan proponiendo. "Yo le decía al presidente que muy bien con todo esto pero que se centre en gobernar y en el día a día de temas que son, en estos momentos, bastante calientes. Tampoco nos distraigamos con algunas cosas que, hoy por hoy, son nebulosa", ha remarcado. LEY DE SECRETOS OFICIALES Ante su petición de que se reforme la Ley de Secretos Oficiales, ha señalado que en su segunda intervención le interpeló directamente al presidente y le dijo que "efectivamente iba a ser así". "Algo hemos sacado en claro, al menos verbalmente", ha manifestado. En relación a la despenalización del delito de injurias a la Corona, ha manifestado que no sabe lo que pasará con este tema porque tampoco "estaba muy trenzado". A su juicio, viene todo "un poquito forzado por aquella crisis de los cinco días" y algunos "aliados parlamentarios más que otros le han pedido una serie de medidas" aunque tampoco cree que se han concretado. BEGOÑA GÓMEZ Ante sus palabras en el Congreso de que la actividad profesional de la esposa del presidente tiene que tener "límites éticos", ha manifestado que, "cuando uno anda metido en política", eso afecta a las personas de su entorno. Aitor Esteban ha afirmado que no sabe "exactamente si habrá algún ilícito administrativo o penal en los hechos". "A mí me parece que se sostiene muy justito. Creo que ahora todo el mundo que está implicado en el asunto se está cubriendo pero no sé si judicialmente esto tiene mucho trasfondo", ha añadido. Esteban ha afirmado que, "si lo tuviera, "tampoco es la Gürtel precisamente". Según ha señalado, todo el mundo habla desde el punto de vista legal pero cree que lo que hay que tener en cuenta es que "hay algunas cosas que simplemente no toca hacer". "Y aunque sea frustrante muchas veces y te gustaría desarrollar algo -estando donde se está alguna persona cercana a ti-, es que no toca, no lo tienes que hacer para que no haya ninguna sospecha, es aquello de 'no sólo ser, sino parecerlo'", ha agregado. En este sentido, considera que, en este caso, sí ha habido "una cierta relajación, un cierto descuido". "Otra cosa es luego el trasfondo de sanción administrativa o penal, que ahí, sinceramente, no sé hasta qué punto puede haber, y si lo hay, tampoco creo que sea excesivo", ha remarcado. Cuestionado por las responsabilidades políticas que debería asumir Pedro Sánchez, al que Alberto Núñez Feijóo pidió su dimisión, ha reiterado que "tampoco es la Gürtel precisamente, ni es una trama". "Esto es lo que es, si se hubiera hecho públicamente una reflexión en esos términos ético-estéticos, en un momento determinado, admitir que esto no queda bonito, determinadas actividades, que, aunque puedan ser perfectamente legales y no haya ocurrido nada, pueden inducir a que la gente diga o haga, y mejor tener cuidado y dejarlo para otra momento", ha agregado. En todo caso, la responsabilidad sería, en primer lugar, directamente de la esposa de Pedro Sánchez y "no tanto del presidente". El diputado jeltzale ha insistido en que quizá sí tendría que haber habido "una explicación", aunque no habría "nada ilegal" y considera que se habría entendido y no se habría "llegado a este punto". "Pero de ahí extraer a que el presidente del Gobierno tiene que dimitir por este tema, cuando hemos visto tramas de financiación irregular en las que no ha habido absolutamente ningún movimiento ni ningún reproche interno dentro de las organizaciones políticas, me parece que es poner dos diferentes barras de medir", ha apuntado. LEGISLATURAS Por otra parte, preguntado por si cree que continuará la legislatura, cree que "no se ha despejado todavía la duda" y ha indicado que el hecho fundamental que definiría que está "asentada" serían los Presupuestos. Tras señalar que tampoco se sabe si habrá "una segunda ronda en las elecciones catalanas" y cuál va a ser la posición de los partidos catalanes, haya comicios o no, Esteban ha manifestado que las mayorías están muy ajustadas y se necesita el concurso de todos. "Nosotros desde luego que si tenemos la voluntad de poder asentar al gobierno" porque en el último año se llevan "cinco urnas y ya está bien". "Lo que hay que hacer es ponerse a gobernar y dejar gobernar también y aceptar un poquito cuáles son los juegos de las mayorías parlamentarias", ha añadido Esteban. En su opinión, la "prueba del nueve" es el presupuesto y habrá que ver si el Gobierno decide ponerse a negociar ya con los grupos o si bien decide esperar a unas "hipotéticas" nuevas elecciones catalanas. Aitor Esteban no ve que en unas nuevas elecciones catalanas "varíe mucho esa fotografía", y ha precisado que son los actores políticos "los que tienen que darse cuenta de cuál es la realidad". "Si siguen viviendo en otros escenarios y dicen vamos a mover el cubilete y volver a echar los dados, a ver si sale alguna otra fórmula por casualidad, seguiremos un poquito en este vivir sin vivir", ha dicho. En relación a las prioridades presupuestarias del PNV, ha manifestado que el Gobierno tiene claro cuáles son porque ya estuvieron hablando y se había "avanzado en bastantes cosas en la negociación". A su juicio, todos tienen que ser conscientes de la situación "aportar un poquito" y "darse cuenta de la situación del otro" a la hora de forjar esa mayoría parlamentaria. "Todo el mundo tiene que salir, ganando o ver reflejadas un poco sus propuestas", ha subrayado. En cuanto a las transferencias a Euskadi, ha explicado "no van por el tema del presupuesto", sino que están en el acuerdo de investidura. RUPTURA PP Y VOC Cuestionado por si la ruptura entre Vox y PP puede ayudar a mejorar la relación de los populares con el PNV, ha señalado que, por el momento, tienen "una firma de investidura, unos compromisos, y unos acuerdos" no sólo en Madrid, pero también en Euskadi con los socialistas. "Nunca se han roto los lazos con el Partido Popular y la comunicación existe", ha manifestado, para precisar que, en todo caso, ni el PP ni el PNV han hecho ningún movimiento tras el 'divorcio' de Vox. En relación a su postura ante un posible moción de censura y una investidura, ha afirmado que "no ha cambiado nada y Vox sigue ahí". "Los escaños los sigue teniendo, con lo cual son necesarios para esa ecuación", ha manifestado.

