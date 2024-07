Los alcaldes del Mar Menor advierten de los problemas de los pescadores y urgen a ejecutar el colector vertido cero

Los problemas a los que se están enfrentando sectores como el pesquero, la urgencia de rebajar el nivel del acuífero para evitar la entrada de nitratos en el Mar Menor y de ejecutar el colector vertido cero, así como la necesidad de "actuar en origen" y hacer cumplir la ley actual han sido algunas de las peticiones que han lanzado este jueves ante la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional los alcaldes de Cartagena, San Pedro y Los Alcázares. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha insistido ante la Comisión encargada de los trabajos para reformar la ley del Mar Menor, insistido en la importancia de rebajar el nivel del acuífero para evitar la entrada de agua dulce cargada de nitratos al Mar Menor y también de la importancia de ejecutar el plan del colector vertido cero. "Rebajar el nivel del acuífero es una medida de emergencia", ha recalcado, ya que, como ha dicho, "hay que actuar sobre el origen y de momento con el diagnóstico que tenemos y las soluciones técnicas que se han estudiado, sabemos que es la solución y que puede dar un resultado más positivo de todos los planteamientos defendidos durante estos años". Asimismo, Arroyo ha insistido en la importancia de acometer el proyecto de colector vertido cero "para poner la barrera entre el acuífero y el Mar Menor para poder aprovechar ese agua, para poder depurarla y derivarla luego al Mar Menor". La alcaldesa de Cartagena se ha basado en que todos los científicos han coincidido en que hay medidas de emergencia que hay que efectuar. "El nivel del acuífero está muy alto por la entrada de agua con las lluvias torrenciales y por el acuífero con el nivel freático que está cada vez más alto", ha dicho. Durante su intervención ha recordado que el proyecto del colector Vertido Cero se elaboró con presupuesto procedente de los fondos europeos, cerca de un millón de euros, aunque está presupuestado en 70 millones de euros y dispone de la declaración de impacto ambiental. No obstante, Arroyo ha señalado que este proyecto "se metió en un cajón por parte de la ministra de Transición Ecológica y consideramos que es la actuación más importante para solucionar el problema estructural del Mar Menor". La regidora municipal ha destacado informes del Ministerio que demuestran que hasta 2039 "no habrá un nivel aceptable de nitratos si no se hace algo para cambiar". Entre las medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Cartagena en este sentido es la retirada de fangos en las playas de Los Urrutias, Los Nietos o Estrella de Mar. Aunque inicialmente se ha asumido por parte del Ayuntamiento, ya se cuenta con una ayuda del Gobierno regional en este sentido. También a través del Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente por unanimidad en el Consistorio se reduce la presión urbana en el entorno de la laguna salada, "nos lleva hacia un modelo turístico ordenado, sostenible y de calidad". Por último, ha destacado el refuerzo del saneamiento contra las filtraciones al acuífero. En ese sentido, ha mencionado que hay 28 proyectos en ejecución a tal fin. PROBLEMAS EN EL SECTOR PESQUERO La segunda comparecencia de la jornada ante esta comisión ha sido la del alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, quien ha advertido que la situación del Mar Menor ha supuesto una "mancha en la imagen del entorno", recordando que la economía del municipio se nutre principalmente del sector turístico y del sector pesquero. Durante su intervención ha destacado los problemas que están sufriendo actividades como la pesquera. Según ha indicado, se han reducido las capturas de doradas en un 80% y ha señalado que la proliferación de algunas especies como el cangrejo azul "destrozan las redes y la imposición del cupo en la pesquería de la anguila hacen más difícil la actividad de los pescadores". El alcalde de San Pedro del Pinatar ha insistido en la necesidad de hacer compatible la recuperación de la laguna salada con la de los sectores económicos del entorno. "Esta compatibilidad es necesaria porque sin la plena recuperación del Mar Menor nuestra economía no podrá alcanzar el máximo rendimiento", ha dicho. Entre las medidas que han realizado ellos destacan la inversión de más de 10 millones instalando colectores en el entorno o la construcción de tanques de tormentas y se está ejecutando también una obra de mejora en la red de pluviales. INCUMPLIMIENTOS DE LA LEY El último en intervenir en la comisión ha sido el alcalde del Ayuntamiento de Los Alcázares, Mario Ginés, que considera que "no debe modificarse la ley del Mar Menor hasta que se acabe con el problema de raíz y se haga cumplir con el actual articulado". Para él, de las 6.600 hectáreas de regadío ilegal, "solo 1.034 han sido restituidas a la legalidad. Esto quiere decir que 5.572 hectáreas se encuentran en situación irregular y sin control". El alcalde de Los Alcázares considera que la ley "se incumple desde su preámbulo ni ha conseguido mantener el buen estado ambiental ni garantizar la sostenibilidad ni prevenir y revertir la contaminación de aguas ni facilitar la participación social ni mejorar la calidad de vida de la población ribereña". En su opinión, esto no se debe a que la ley no funcione, "sino porque no se cumple", ha dicho en alusión también a la necesidad de aprobar un Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor que, "cuatro años después sigue sin aprobarse". Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Manuel Sevilla ha señalado que si se piensa que la solución es bajar el nivel del acuífero, "¿por qué no lo hace el Gobierno regional? Es algo que podría hacer pidiendo permiso a la Confederación". Desde VOX, Antonio Martínez ha advertido que la comisión realiza "una especie de juicio" a la ley del Mar Menor. El diputado espera que el resultado de ese juicio suponga la reforma de la ley, "y que se quiten esos puntos perniciosos". En cuanto al Grupo Mixto, el diputado de Podemos Víctor Egío se ha mostrado sorprendido por que no se "ponga más hincapié en el control de los nitratos" y ha afirmado que "los nitratos siguen llegando al acuífero y al final son los vecinos los que pagan las consecuencias por esa falta de control". El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha advertido que "todas las administraciones coincidimos por primera vez en que la situación del Mar Menor hoy es mejor que hace algunos años". A su juicio, eso es fruto de la "eficacia de las leyes", así como de la ejecución de los distintos gobiernos. Durante la celebración de la comisión se han concentrado a las puertas de la Asamblea asociaciones ecologistas que han criticado que no se les haya dado voz en el proceso de reforma de la ley. Junto a ellos han estado los diputados de Podemos que han erigido que se paralice la reforma de la ley y que se abra un proceso participativo para vecinos, ecologistas y organizaciones agrarias.

