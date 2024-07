Feijóo afea a Abascal que invierta el 50% de su tiempo en criticar al PP cuando echar a Sánchez es "urgencia nacional"

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que invirtiese el "50% de su tiempo" en criticar a su partido durante el debate celebrado en el Pleno del Congreso este miércoles cuando, según ha recalcado, echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa es una "urgencia nacional". "Lo que Vox no entiende es que torpedear gobiernos que representan el cambio político en las autonomías aleja el cambio político. Y no puede representar el cambio político en España quien ha tirado a la basura el cambio político en las comunidades autónomas", ha declarado en una entrevista en la Cadena Cope, que ha recogido Europa Press. Feijóo ha asegurado que este miércoles en el Congreso "el portavoz Vox le dedicó más o menos el 50% a criticar a Sánchez y el 50% a criticarle" a él. "Es algo que no deja de sorprender. Yo tengo muy claro que es mi adversario político, y sobre todo tengo muy claro que es lo que necesita España. España necesita un cambio de Gobierno y ha quedado claro que la única alternativa a cambio de gobierno es el PP", ha enfatizado. En este punto, ha explicado que el PP va a seguir haciendo la política en la que "creen" y que se plasmó en el "programa electoral que ganó las elecciones" generales del 23 de julio. "Lo hemos hecho en el Congreso de los Diputados, desde que yo soy presidente del partido, y lo vamos a seguir haciendo con normalidad", ha manifestado. PACTAR CON OTROS PARTIDOS EN EL CONGRESO SI COINCIDEN Al ser preguntado si tras esa ruptura de los pactos autonómicos con Vox abre una ventana de oportunidad para que el PP cambie su relación parlamentaria con el PNV y con Junts, Feijóo se ha abierto a poder llegar a pactos en el Congreso con esos partidos, aludiendo en especial a la política económica, en materia "energética" o "industrial". "Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos que liderar la política española y la alternativa. Si coincidimos con algún partido en nuestras propuestas, no tenemos ningún inconveniente en acercar posturas y pactar con ellos", ha afirmado, para recalcar que el cambio de Gobierno en España es el "objetivo" del PP y es de "cierta urgencia nacional". Feijóo ha recordado que con PP, PNV y Junts ya han votado "varias veces en el Congreso de forma coincidente", como por ejemplo en la rebaja del IVA de la carne y la conserva aunque "no se aplica" y también coincidieron en un plan fiscal para los jóvenes. Por eso, ha señalado que lo seguirán haciendo si hay iniciativas que entran "dentro de las propuestas" del programa del PP. "Ya coincidimos en algunos aspectos en política económica y siempre que nos parezca que la propuesta es razonable, nosotros no tenemos precauciones dentro del cumplimiento del Estado de Derecho en nuestro país", ha manifestado, para dejar claro que el PP "no está de acuerdo en ningún caso" con la ley de amnistía que defiende Junts. Feijóo ha dejado claro que el PP defenderá la política económica de su programa electoral porque es "la llave" para financiar los servicios públicos. "Y estamos absolutamente comprometidos con la garantía de las pensiones de todos los pensionistas españoles y para eso nos preocupa la pseudo reforma de pensiones que ha planteado el Gobierno". Tras subrayar que la política económica del PP es "distinta" a la del PSOE, ha criticado que el presidente del Gobierno sostenga que la economía española va como "un cohete" cuando tienen 200 millones de euros diarios de deuda, el mayor paro de Europa, una contabilidad que no registra todos los desempleados por los fijos discontinuos, una escalada de precios a la que no pone medidas pese a las peticiones del Congreso. NO CREE QUE SÁNCHEZ ADELANTE ELECCIONES Feijóo no cree que Sánchez vaya a adelantar las elecciones generales. "Mi opinión es que no. Salvo que le obliguen, no lo hará", ha señalado, para añadir que a sus socios les "interesa" que siga en Moncloa para conseguir sus propósitos por ejemplo en materia de financiación. "Yo no tengo mucha esperanza en cuanto a que el señor Sánchez, en estas condiciones de ingobernabilidad, convoque elecciones", ha abundado, para insistir en todo depende de lo que hagan los independentistas.

