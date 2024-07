El PP, dispuesto a "escuchar" las medidas de regeneración democrática cuando el Gobierno le cite aunque es "escéptico"

El Partido Popular está dispuesto a acudir a "escuchar" las medidas de regeneración democrática que plantea el Gobierno cuando le convoque, pero ya anticipa que es "escéptico", según han indicado a Europa Press fuentes de la formación, que consideran que ese plan que anunció el jefe del Ejecutivo lo que pretende es desviar el foco de los casos de presunta corrupción que le afectan. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, iniciarán el lunes una ronda de contactos con los grupos políticos para pactar medidas que "garanticen" la transparencia, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación. Por lo pronto, el lunes habrá encuentros con PNV y EH Bildu. Fuentes del Grupo Vasco han informado a Europa Press que la reunión con los nacionalistas vascos será a las 17.00 horas, y su portavoz, Aitor Esteban, asistirá "con ánimo constructivo", y con la intención de escuchar las propuestas del Gobierno. Media hora después, a las 17.30 horas, se desarrollará el encuentro de los representantes de EH Bildu. Los 'populares' están dispuestos a acudir a esos encuentros con el Gobierno como han hecho siempre que les ha citado, pese a que no quieren alimentar la estrategia de Moncloa y que, a su entender, pasa por desviar el foco de los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del presidente, como es la investigación a su esposa, Begoña Gómez. "Iremos a escuchar pero somos escépticos", han señalado a Europa Press fuentes de la dirección del Partido Popular en relación con esa ronda de contactos que ha anunciado el Ejecutivo sobre su plan regeneración democrática. FEIJÓO ACUSA A SÁNCHEZ DE BUSCAR CREAR UNA "NEBULOSA" Este mismo jueves, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que Pedro Sánchez intentó crear este miércoles en su comparecencia en el Pleno del Congreso "una cortina de humo" para que "los españoles tengas "dudas" sobre lo que se publica en los medios y las investigaciones abiertas en los juzgados. "En definitiva crear esa nebulosa de que todos los problemas judiciales que tiene el presidente del Gobierno, que tiene su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado, su partido y su Gobierno, pues no son ciertos o son parcialmente inciertos", ha enfatizado en la cadena Cope. Tras asegurar que Sánchez "no tiene ningún interés en regenerar nada", ha señalado que si lo que está pasando en España ocurriese en otro país europeo y afectase a su primer ministro, "eso conllevaría sin ninguna duda la dimisión del primer ministro". "Ningún país europeo legisla a golpe de citaciones judiciales", ha declarado.

