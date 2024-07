Azcón (PP) sobre el paquete de medidas de regeneración democrática de Sánchez: "Debería regenerarse él"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mantenido que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "debería regenerarse él" y "contestar a las preguntas de los medios de comunicación" en lugar de presentar un paquete de medidas de regeneración democrática que en realidad tiene "el objetivo de tapar los problemas de su familia". "Más que presentar un plan de regeneración lo que tiene que hacer es regenerarse él", ha mantenido el presidente 'popular' de Aragón antes de argumentar que esa regeneración de Sánchez debe empezar por "contestar a las preguntas de los medios de comunicación, aunque las preguntas sean incómodas". Así, en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación de 'Aragón, Hub Tecnológico', en Madrid; Azcón ha explicado que "el auténtico problema de Sánchez es el día a día" ya que a su juicio la regeneración democrática significa "dar ejemplo yendo a aquellos medios de comunicación que puedes considerar que te van a generar problemas". De esta forma, ha cargado contra el presidente del Gobierno alegando que este paquete de medidas "tiene el objetivo de tapar los problemas de su familia". En concreto, se ha referido a la imputación de Begoña Gómez, esposa del líder socialista; y la denuncia contra David Sánchez, hermano del presidente del Ejecutivo, por un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude. En la misma línea, ha argumentado que "Sánchez ya ha mentido y engañado mucho a los españoles para que en este proyecto de regeneración lo volvamos a creer". "No me lo creo, porque ya dijo que no daría indultos y acabó dando indultos; y ya habló de que diría 'No' a la amnistía y acabó dándo la amnistía a sus socios exclusivamente por el poder", ha ejemplificado Azcón. LE "COSTÓ MUCHO" HABLAR CON LAMBÁN Sobre la propuesta del secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, que le tendía la mano para llegar a "pactos de enjundia" después de la ruptura entre PP y Vox en el Gobierno autonómico, el baron 'popular' le ha afeado que no se abriese a pactos "en su momento". "Me costó mucho hablar con el que era presidente de Aragón", ha dicho en referencia a su etapa como líder de la oposición y a la hora de formar Gobierno tras ser el partido más votado en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023. "El expresidente Lambán en su momento no quiso aceptar los pactos que le ofrecí", ha recalcado antes de matizar que se encuentra "abierto a hablar" con Lambán porque es su "forma de hacer política". "Me costó mucho hablar con el que entonces era presidente de la comunidad autónoma", ha subrayado sobre su ronda de contactos tras las elecciones con el objetivo de formar Gobierno. PRUDENTE ANTE LA RUEDA DE PRENSA DE VOX Preguntado sobre si espera la dimisión de la presidenta de las Cortes de Aragón a propuesta de Vox, Marta Fernández, tras la ruptura del Gobierno autonómico, ha pedido prudencia y ha dicho que "no es bueno que se especule con este tipo de cuestiones". "Me imagino que la rueda de prensa --convocada por el Grupo Parlamentario para este mismo jueves-- puede ser para valorar muchísimas cuestiones y por lo tanto hasta que no se produzca creo que lo más prudente es que no lo hablemos", ha sentenciado. INVITA A LOS INVERSORES A QUE "COJAN SITIO" De esta forma se ha pronunciado el presidente de Aragón tras un acto en el que han participado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de la CEOE de Aragón, Miguel Marzo; quienes han destacado la idoneidad de la comunidad autónoma para el proyecto tecnológico. Durante el evento, el presidente aragonés ha animado a los inversores tecnológicos a que "cojan sitio" en el nuevo parque tecnológico que se situará en Zaragoza. "Queremos invitarles --a los inversores-- a que cojan sitio porque ahora es el momento, mientras que dentro de algunos años algunas personas se acordarán de mis palabras", ha explicado el baron 'popular'. De la misma forma, ha mantenido que Aragón "es una tierra de oportunidades" y que "a día de hoy es la región de Europa con mayor inversión tecnológica" debido a que las empresas buscan "energía, suelo y facilidad en la tramitación", condiciones que la región ofrece a juicio de Azcón.

