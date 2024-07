El PP enviará una delegación a Venezuela para observar las presidenciales a invitación de la oposición

El PP enviará una delegación a Venezuela de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de julio a invitación del candidato opositor, Edmundo González, y de la líder opositora María Corina Machado para observar los comicios y denunciar cualquier infracción por parte del chavismo, al que ha llamado a respetar el resultado. Así lo ha anunciado el portavoz del grupo parlamentario, Miguel Tellado, durante el acto 'España ante los distintos procesos electorales en América Latina' organizado por el PP y la Fundación Reformismo21 en el Congreso de los Diputados. Según ha indicado, dicha delegación estará compuesta por él mismo, la portavoz adjunta en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, la secretaria general del grupo, Macarena Montesinos, y la portavoz en la Comisión de Exteriores, Belén Hoyo. "Estaremos allí para mostrar nuestro apoyo y todo nuestro respaldo" a la oposición, "observando con atención el transcurso de las elecciones junto al resto de la comunidad internacional y denunciando sin paliativos cualquier infracción, cualquier movimiento autoritario", ha asegurado Tellado. Asimismo, ha aprovechado para "animar al pueblo de Venezuela a movilizarse masivamente por el cambio". "Queremos animar a los líderes del movimiento democrático a perseverar en la defensa de su gran causa, que es también nuestra causa y queremos decirle al chavismo que tiene que respetar el resultado de unas elecciones que deben ser libres y democráticas", ha remarcado. El portavoz del PP ha reivindicado que España y Venezuela son "dos países hermanos" y ha asegurado que los 'populares' sienten que la "valiente y honrada causa" de la oposición venezolana es suya y sufren junto a los venezolanos las "consecuencias de un modelo injusto y autoritario". En su opinión, el país "atraviesa un momento trascendental" y las presidenciales suponen "una oportunidad única" y puede que "definitiva" para acabar con el régimen chavista. "Se respiran las ganas de cambio así como la voluntad decidida de enterrar una etapa que ha sido demasiado larga", ha resaltado, denunciando que "el chavismo está haciendo todo lo que está en su mano para parar lo inevitable". "En esta heroica tarea", ha dicho a los opositores venezolanos, entre ellos el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma, presentes en la Sala Constitucional del Congreso, "podéis contar con el PP", al tiempo que ha exigido "con total rotundidad la limpieza del proceso electoral" y que se respete el resultado de las urnas. EL GOBIERNO ES "BLANDITO" CON MADURO Por su parte, Álvarez de Toledo ha denunciado que el Gobierno socialista "no ha estado a la altura". A su juicio, ha habido una "mezcla de desidia", ya que "no están moviendo un dedo en defensa de la democracia y de la transición en Venezuela", y también "un punto grave de hipocresía". Así, ha denunciado que el Gobierno es "durito" con los dictadores muertos, recordando que sacó los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero "blanditos con los dictadores vivos" como Nicolás Maduro. En este punto, ha criticado también la "complicidad inaceptable" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el mandatario venezolano. En línea con lo manifestado por Tellado, ha advertido "a la dictadura" de que "no va a contar con la indiferencia española como aliada", por lo menos del PP, "y mucho menos con la connivencia" y ha dejado claro que van a "vigilar el proceso electoral, denunciar cualquier intento de fraude" y "acompañar el ineludible proceso de transición a la democracia" en Venezuela.

