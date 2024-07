El PP de Cáceres no apoyará la moción de Vox de cambiar el nombre del Parque Gloria Fuertes al de Princesa Leonor

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado que el PP no va a apoyar la moción que el grupo municipal de Vox ha presentado al Pleno que se celebra este jueves, 18 de julio, en la que proponen cambiar el nombre del Parque Gloria Fuertes por el de Princesa Leonor. Mateos ha recordado que el equipo de Gobierno cacereño "siempre" ha defendido que los espacios públicos se dediquen a personas que hayan finalizado su trayectoria vital, y además el PP considera que "no es bueno cambiar los nombres de las calles". "Nadie merece someterse a un escarnio por el mero hecho de su ideología, de su pensamiento o de cualquier otra razón. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión que no está en la agenda política de este Gobierno y que, por lo tanto, en ningún caso vamos a llevar a efecto", ha sentenciado el regidor en declaraciones a los medios este miércoles. Respecto a este tema, Mateos ha subrayado que a los vecinos de Cáceres "no les preocupa ni les inquieta que el parque de la avenida de España se llame Parque Gloria Fuertes", por lo que ha apostado por trabajar por las cosas "importantes" que sí afectan al bienestar de los ciudadanos. "La postura del Partido Popular en todo lo relacionado con el nombre de calles, de plazas, de espacios públicos, en este Ayuntamiento siempre ha sido muy clara", ha sentenciado. Cabe recordar que Vox ha registrado una moción que se debatirá en el Pleno ordinario del mes de julio que se celebra este jueves en la que propone el cambio de denominación del Parque de Gloria Fuertes por Parque Princesa Leonor, para que "la ciudad manifieste abiertamente su apoyo incondicional a la monarquía y su reconocimiento y apoyo a la futura Reina de España". El Parque Gloria Fuertes pasó a denominarse así en la anterior legislatura cuando se le cambió su anterior nombre que era Parque de Calvo Sotelo. Todo parece indicar que la propuesta de volver a modificar el nombre no saldrá adelante porque no conseguirá el apoyo de la mayoría de la corporación municipal, tras el anuncio del alcalde de que su grupo no votará a favor, por lo que solo contará con los dos votos a favor de los concejales de Vox.

