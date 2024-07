Adelante Andalucía ve "lógicos" los acuerdos del TC pero "no borran" que "en Andalucía hubo corrupción" con los ERE

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este miércoles que los pronunciamientos que está adoptando el Tribunal Constitucional (TC) en relación a los recursos de amparo presentados por condenados por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos --entre quienes figuran los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán-- son "lógicos", desde la premisa de que "hacer una ley no puede ser un delito y no puede ser ilegal", pero ha avisado de que esas resoluciones, que "hay que respetar", "no borran la historia" de que "en Andalucía hubo un fraude" y "hubo corrupción" con dicho caso. "Que nadie nos haga ver lo blanco negro", ha advertido en esa línea el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz a preguntas de los periodistas sobre la decisión adoptada este pasado martes por la mayoría del Pleno del TC en relación a los recursos de amparo de los expresidentes Chaves y Griñán. En concreto, el Tribunal Constitucional ha exonerado toda la malversación por la que fue condenado José Antonio Griñán y parte de la prevaricación por la que se condenó a su predecesor Manuel Chaves en el "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos. La mayoría del Pleno ha estimado parcialmente sus recursos y ha acordado anular sus condenas al considerar que se vulneraron sus derechos a la presunción de inocencia y se aplicó de forma incorrecta el delito de prevaricación. Así, ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte dos nuevas sentencias que se ajusten a Derecho. José Ignacio García ha señalado que "es verdad que ni los consejeros ni los presidentes" de la Junta "se lucraron personalmente" con el caso de los ERE, pero ha insistido en aseverar que "en Andalucía hubo corrupción", y la hubo "en manos del Partido Socialista", ha añadido para apostillar que si él negara eso estaría "invalidado para hacer todas las críticas a los casos de corrupción que tiene el Partido Popular". EL PP, "INVALIDADO PARA HABLAR DE CORRUPCIÓN" Al hilo, el portavoz de Adelante ha proclamado que el PP es "un partido que está invalidado para hablar de corrupción", al presentar en Andalucía "casos de incompatibilidades" del que "el más descarado" es el protagonizado por quien fuera viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, tras el anuncio de su contratación por una aseguradora privada, según ha criticado. El portavoz de Adelante ha concluido señalando que en relación al caso de los ERE lo importante, por un lado, es "que se devuelva el dinero que haya que devolver" por lo defraudado --que en todo caso "no son 680 millones de euros", según ha advertido--, y, en segundo lugar, "que se pongan los mecanismos para que no vuelva a pasar". Finalmente, ha apuntado que el caso de los ERE "en realidad fue, de alguna forma, el pagar con dinero público la desindustrialización de Andalucía, el hipotecar el futuro laboral de las futuras generaciones de muchas comarcas" de la comunidad y "pagar con dinero público el mantenernos en el subdesarrollo de Andalucía", y eso, "que no es un delito y no quiero que nadie vaya a la cárcel por eso, me parece que es el debate político de fondo, porque es el debate que nos alumbraría un futuro un poquito diferente", ha concluido reflexionando José Ignacio García.

Compartir nota: Guardar Nuevo