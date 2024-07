Sánchez expondrá este miércoles en el Congreso su plan de regeneración y Feijóo le atacará con el caso de Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expondrá este miércoles en el Pleno del Congreso su plan de regeneración democrática con el que busca, según sus palabras, "acabar con la impunidad de algunos 'pseudomedios'" que difunden "bulos y desinformación". Aparte de modificar la ley de publicidad institucional para incorporar "transparencia" en la financiación con recursos públicos de los medios digitales, ha anunciado que pretende modificar la ley orgánica sobre el derecho al honor y a la rectificación. Los 'populares' consideran que lo que busca con ese plan es "silenciar" y "acallar" a los medios que le resultan "incómodos" porque "destapan" casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno, como el relativo a la labor profesional de su esposa, Begoña Gómez. Será uno de los asuntos en los que pondrá el foco el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en su intervención en la Cámara Baja. El líder del PP ya ha pedido a Sánchez aclarar por qué "ocultó reuniones de negocios familiares en La Moncloa" en las que él mismo "participó", después de las declaraciones del empresario Juan Carlos Barrabés ante el juez reconociendo que mantuvo varias reuniones en el Palacio de la Moncloa con Begoña Gómez y que en dos de ellas estuvo presidente el jefe del Ejecutivo. "¿Qué más esconde?", se preguntó. EL GOBIERNO JUSTIFICA LAS REUNIONES CON BARRABÉS Por el contrario en el Ejecutivo han restado importancia a que Sánchez se reuniera con Barrabés en presencia de su esposa y justifican el encuentro señalando que se ve constantemente con empresarios y este en concreto es un "pionero" en su ámbito, el comercio electrónico. Además, Gobierno y PSOE han deslizado que Barrabés ha participado en actos del PP, en concreto el Congreso de los 'populares' en 2019 y que recibió un contrato de instituciones gobernadas por los populares, en concreto del Ayuntamiento de Madrid por valor de 1,6 millones de euros. Los socialistas ven normal la relación de este empresario con los partidos por su relevancia, pero el presidente podría seguir esta línea para defenderse de los previsibles ataques que lanzará el PP. "ESQUELETO" DE MEDIDAS DEL GOBIERNO El presidente anunció que impulsaría una causa por la regeneración democrática al final de los cinco días de reflexión que se tomó para decidir si continuaba o no al frente del Gobierno, el pasado mes de abril, cuando el juez anunció que llamaría a declarar a su esposa. A lo largo de estos meses, ha desvelado varias iniciativas del plan, como la modificación del derecho al honor, a la rectificación o el tope a la financiación con fondos públicos a medios de comunicación digitales "que no tienen lectores". También ha expresado su intención de modificar la Ley de Publicidad Institucional para incorporar "transparencia" en la financiación de medios. Sin embargo, todavía falta por conocer la letra pequeña y el modo en que pretende aplicar algunas de estas medidas. Sánchez también adelantó que quiere incorporar a este plan a los grupos parlamentarios y por tanto, tras su comparecencia de este miércoles, iniciará una ronda de contactos para añadir las aportaciones de sus socios. En este sentido, desde Moncloa señalan que el jefe del Ejecutivo expondrá en la Cámara Baja un "esqueleto" de medidas de regeneración, que será susceptible de añadir las inquietudes de otros partidos. FEIJÓO: "UNA LEY QUE PROFUNDIZA EN LA DEGENERACIÓN DEMOCRÁTICA" Feijóo considera que detrás de ese plan de regeneración democrática que quiere presentar Sánchez en el Congreso hay un "intento poco disimulado del presidente del Gobierno de silenciar a la prensa independiente". "Me sorprende que se apruebe una ley que profundiza en la degeneración democrática", dijo el lunes en un acto en La Razón. Según el líder del PP, el jefe del Ejecutivo va a presentar en el Congreso una "ley de control de medios" con la "excusa" de que "es una regulación europea" cuando esa norma en la UE "se aprobó con unos fines exactamente contrarios" a los que plantea el Gobierno. Feijóo considera que Sánchez, al hilo de las informaciones sobre su esposa y el llamado 'caso Koldo' que se están publicando, lo que pretende ahora es "acallar las voces independientes que denuncien su gestión o las corruptelas de su Gobierno, de su partido y de su entorno". EL PP ESTÁ DISPUESTO IR A LA UE SI HAY CENSURA A LOS MEDIOS En 'Génova' la han bautizado como "ley de censura" porque, a su juicio, buscará "restringir la libertad informativa". "Pedro Sánchez pretende un apagón informativo de los casos de corrupción que le acorralan y le interpelan", afirmó hace una semana el portavoz del PP, Borja Sémper. La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ya ha avisado que denunciará ante la Unión Europea a Pedro Sánchez si censura a los medios de comunicación en su anunciado plan de regeneración democrática. A su entender, la ley europea en la que pretende Sánchez escudar su plan de "regeneración democrática", nace con el objetivo de proteger a los medios frente a injerencias gubernamentales y no lo contrario. "En la UE no cabe la censura ni el señalamiento a los medios de comunicación. Sánchez busca una España a medida de su gusto e interés político", según Montserrat. FEIJÓO LE PEDIRÁ CUENTAS POR LAS INFORMACIONES SOBRE BEGOÑA GÓMEZ El PP ha pedido a Sánchez dar explicaciones "sobre la corrupción que acorrala a su familia" en el Pleno de este miércoles y cesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que sea creíble el plan de regeneración democrática que va a presentar, en palabras de la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. En 'Génova' consideran que las declaraciones de Barrabés indican que, pese a los intentos de Sánchez de "desviar la atención" con su "show" de las cartas a la ciudadanía, el presidente del Gobierno "siempre ha estado en el ajo". De hecho, consideran que Begoña Gómez no pudo llevar a cabo sus "tejemanejes sin su marido". "¿Por qué lo llamó amor cuando quería decir corrupción?", exclamó este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper. DELITO DE INJURIAS Y REFORMA DE LA LEY DE SECRETOS OFICIALES Además, la parte socialista del Gobierno ha aclarado este martes que ha llegado a un acuerdo con Sumar para "revisar" el Código Penal en los relativo a los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado o las ofensas contra sentimientos religiosos. Es previsible que Sánchez también haga referencia a este asunto en su comparecencia. Dentro de ese paquete de regeneración democrática, Sumar ha avanzado este martes que también ha pactado con el PSOE retomar el proceso de reforma de la Ley de Secretos Oficiales y desplegar otra sobre la protección del secreto profesional del periodismo, según ha indicado el portavoz adjunto del grupo plurinacional, Enrique Santiago.

