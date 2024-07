López Miras considera que "no hay voluntad" de reformar el sistema de financiación autonómica

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha lamentado este lunes que el Gobierno "ni se aclara ni tiene voluntad" en reformar el sistema de financiación autonómica, caducado desde 2013, según ha denunciado. En declaraciones a los medios antes de asistir a un encuentro informativo organizado por el diario 'La Razón, que ha protagonizado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, López Miras ha afirmado que el Gobierno "ha tirado balones fuera" porque "no hay voluntad" para llegar a un acuerdo. "Ha vuelto a hacer la ministra de Hacienda una dejación de funciones y un incumplimiento de la ley", ha asegurado el presidente murciano, añadiendo que desde el 2013 el sistema está caducado. Según ha denunciado, "hay españoles de segunda y españoles de primera en lo que se refiere al presupuesto y al dinero que el Gobierno de España da a las comunidades para pagar la sanidad, la educación y las coberturas sociales", remarcando que las regiones de Murcia, Valencia y Andalucía son las más perjudicadas. Respecto a la ruptura entre el PP y Vox en las comunidades autónomas, el presidente murciano ha considerado que es "un error que se haya tomado esa decisión" pero "el gobierno sigue". Este lunes se ha reorganizado la estructura del Ejecutivo de Murcia con Marisa López Aragón al frente de la Consejería de Empresa y Empleo Social, y Jorge García Montoro como nuevo consejero de Fomento e Infraestructuras. Miras ha sido tajante respecto a la reforma de Ley de Extranjería, afirmando que no se está dando "el rigor necesario" al debate sobre su reforma y condenando al Gobierno de España por un "planteamiento unilateral, sin contar con las comunidades". El presidente de la Región de Murcia ha subrayado que "es un debate tan importante que no puede reducirse a la demagogia partidista".

