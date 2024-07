Feijóo rechaza de plano al ministro Escrivá como gobernador del Banco de España porque no sería "independiente"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado de plano la propuesta del Gobierno para que el ministro José Luis Escrivá sea el próximo gobernador del Banco de España porque, según ha dicho, no sería "independiente". De hecho, ha indicado que, después del acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial apostando por la despolitización y la independencia, le "sorprendió" el nombre del ministro y llegó a pensar que le estaban "tomando el pelo". El pasado jueves se conoció que el Gobierno, en el marco de las conversaciones con el PP para renovar la cúpula de la institución, había puesto sobre la mesa el nombre del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública para sustituir a Pablo Hernández de Cos, quien concluyó el mandato el pasado junio. Ya entonces, el PP expresó su rechazo y este lunes lo ha hecho públicamente el líder de la formación. En un acto organizado por el diario La Razón, Feijóo ha defendido el plan de regeneración democrática que presentó en enero de 2023 en Cádiz, que incluye propuestas que les han guiado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PSOE. Así, ha recalcado que ese pacto en el GPPJ incluye que "ninguna persona que hubiese tenido un cargo político en los últimos cinco años puede formar parte del CGPJ". Además, ha añadido que a eso se añade "una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para que ninguna persona que haya tenido un cargo político en los últimos cinco pueda ser fiscal general del Estado". En esa contexto, ha indicado que "tres días" después de cerrar ese pacto "no es posible que el gobernador del Banco de España sea un ministro del Gobierno de Sánchez", dado que Escrivá no puede ser "ministro por la mañana" y "gobernador por la tarde". Dicho esto, Feijóo ha admitido que le "sorprendió" que la pasada semana el Gobierno difundiera ese nombre como gobernador del Banco de España. "Me sorprendió y consideré que me estaban tomando el pelo cuando sorpresivamente, después de iniciar unas conversaciones que iban bien y en las que se había aceptado ese principio, de repente, una mañana, se deja sin efecto y se empieza a comentar que lo que iba a proponer el gobierno era un ministro", ha declarado. Feijóo ha reconocido que durante esa negociación con el Gobierno la "interlocutora" del PP --en alusión a Cuca Gamarra-- nunca le trasladó qué nombres proponía el Gobierno para el gobernador del Banco de España, mientras que el Ejecutivo sí que estaban "muy interesados" en conocer a quién proponía el PP para subgobernador. ES "UN PROBLEMA DE INCOMPATIBILIDAD", NO UN "PROBLEMA PERSONAL" El líder del PP ha criticado "la respuesta que ha dado el presidente del Gobierno diciendo que en el Banco Central Europeo había ex ministros y responsables de otros Estados". "¿Qué tiene que ver el BCE con el Banco de España? El Banco Central Europeo lo elige el Consejo después de haberlo votado en el Parlamento Europeo pero no sigue ni concreta ni valora la política económica nacional", ha explicado. Por el contrario, ha señalado que el gobernador del Banco de España debe ser "una persona independiente del Gobierno". "Y no puede ser independiente el Gobierno aquel que ha formado parte del gobierno unas horas antes", ha dicho, para preguntarse qué diría Escrivá sobre la reforma de las pensiones que él mismo ha hecho o sobre la situación macroeconómica del país cuando se sentaba en el Consejo de Ministros. Feijóo ha afirmado que "no hay ningún problema personal" con Escrivá sino que el rechazo del PP se debe a "un problema de incompatibilidad" . "Este señor es catedrático y sabe perfectamente que hay supuestos de incompatibilidad, supuestos de recusación y supuestos de abstención. Y un ministro no puede ser gobernador del Banco de España a las pocas horas de dejar el ministerio. Por consiguiente, lamentablemente, pues no. Eso no puede ser bajo ningún aspecto", ha finalizado.

