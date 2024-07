Feijóo cree que la reforma de ley de extranjería tendrá "efecto llamada" y exige a Sánchez "cogestión" como en pandemia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que la inmigración es "un problema de Estado" que exige un "plan nacional de migración" y reunir a las CCAA en una Conferencia de Presidentes, en línea con la "cogestión" de la que presumía el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la pandemia. Además, ha alertado de que el "efecto llamada" que están trasladando con la reforma de la ley de extranjería es "evidente". Así se ha pronunciado en una conferencia-coloquio organizada por el diario La Razón, después de que el PSOE, Sumar y Coalición Canaria hayan registrado en el Congreso la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería con el objetivo de repartir menores no acompañados cuando el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. Estos grupos confían en, al menos, una abstención de los 'populares' para la toma en consideración que se prevé para el Pleno del 23 de julio. El jefe de la oposición ha señalado que los datos "son claros" porque "en lo que va de 2024 la llegada de inmigrantes ilegales a España se ha multiplicado por dos respecto al año pasado". "Y en el caso de Canarias se ha multiplicado por tres. Y el Gobierno lo sabe", ha aseverado. PIDE DECLARAR EMERGENCIA MIGRATORIA NACIONAL Por eso, ha pedido al Ejecutivo de Sánchez "declarar la emergencia migratoria nacional y convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos de forma urgente" en vez de usar la política migratoria como "arma política arrojadiza" contra el Partido Popular "a costa de la dignidad y el sufrimiento de muchas personas". Tras criticar que no hayan comparecido ni el ministro del Interior ni el de Exteriores para hablar de este asunto, ha dicho que el Gobierno "lo único que han hecho ha sido intentar tapar su ausencia de política migratoria repartiendo por las comunidades autónomas menores sin comprobar ni siquiera si lo son, y a veces dejando circular como adultos personas que luego se comprueba que sí son menores". "¿DÓNDE ESTÁ LA COGESTIÓN? ¿PERO QUÉ FALACIA ES ÉSTA?" Feijóo ha recordado que en la pandemia el Gobierno de Sánchez mandó vacunas a las CCAA y reunía a los presidentes de CCAA los domingos, hablando de "cogestión" de la situación. Sin embargo ha criticado que hoy haya presentado una reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso a través de una proposición de ley -- ha criticado que no sea un proyecto de ley-- para que "los menores se repartan por las comunidades autónomas sin hablar con ellas". "¿Dónde está la cogestión? ¿Pero qué falacia es esta?", se ha preguntado. En este punto, ha afirmado que la inmigración es "un problema de Estado" que exige un "plan nacional de migración", haciendo "gestión en los lugares de origen porque si no es como barrer el desierto". "Nuestras fronteras son, en este momento, las más permeables de la Unión Europea. El efecto llamada que estamos trasladando es evidente", ha dicho, para alertar de que "cada vez vendrán más menores". En este punto, ha vuelto a emplazar a Sánchez a reunir a la Conferencia de Presidentes de forma inmediata y aprobar un plan de contigencia económica para afrontar esa ayuda a los menores migrantes porque las autonomías están "sobrepasadas en aforo" ACUSA A VOX DE ACTUAR MOVIDO POR "RÉDITO ELECTORAL" Además, Feijóo ha acusado a Vox de actuar solo por "rédito electoral" al romper los pactos con el PP en cinco CCAA y ha asegurado que "no puede representar el cambio político en España quien "ha tirado por a la basura el cambio político" en esas autonomías. "Creo que ha sido un gravísimo error, propio de partidos que no han gobernado nunca y propio de partidos que solamente buscan, teóricamente, su rédito electoral con independencia de cómo le vaya ala nación. Yo el patriotismo no lo entiendo así", ha asegurado Feijóo cuatro días después de que la dirección de Vox anunciase esa ruptura de los pactos autonómicos. El líder del PP ha arremetido contra Vox por "reventar gobiernos que están funcionando exclusivamente por motivos electoralistas" y ha recalcado que la buena política no consiste en dar "golpes de efecto y espectáculos protagonizados por los propios políticos" sino en "tomar decisiones y solucionar los problemas de los ciudadanos". "No puede representar el cambio político en España quien ha tirado a la basura el cambio político en las comunidades autónomas", ha proclamado, para añadir que tampoco "puede construir una alternativa a Sánchez en el Estado quien intenta torpedear la alternativa en las comunidades autónomas". Además, ha afeado a Vox que preste "ayuda" a Sánchez en este asunto. "O apoyas a ciegas a este gobierno o eres insolidario, dice el Partido Socialista. O abandonas a los menores y a Canarias a su suerte o eres un traidor, como dice Vox. La realidad, es siempre un poco más compleja", ha aseverado, para agregar que España "no está condenada a elegir entre el egoísmo del presidente del Gobierno y la inmadurez de los que dicen que son oposición". REIVINDICA AL PP COMO ÚNICA GARANTÍA DE CAMBIO POLÍTICO Feijóo, que ha dicho que esta legislatura "nació a través del chantaje" y, en consecuencia, "nunca debió arrancar", ha señalado que el PP responderá "actuando como dique de contención a los atropellos" del Gobierno y construyendo una alternativa para "revertirlo", "buscando un cambio político en España". Finalmente, ha reivindicado al PP como única garantía de cambio político y ha dicho que España "no está condenada a elegir entre el egoísmo del presidente del Gobierno y la inmadurez de los que dicen hacerle oposición". "Creo en la política que construye mayorías uniendo a los ciudadanos y no en la que atornilla las minorías generando más división", ha señalado.

