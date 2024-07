"Decepción" de Galicia con el CPFF: sin concreción de entregas a cuenta ni "posición" del Gobierno sobre financiación

El conselleiro de Faceda, Miguel Corgos, ha salido "bastante decepcionado" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque el Gobierno "no dio respuesta a ninguno de los puntos" que Galicia quería conocer en esta reunión: ni concreción de entregas a cuentas ni "posición" del Gobierno sobre nueva financiación autonómica. "No obtuvimos los ingresos a cuenta del sistema de financiamiento para elaborar los presupuestos del año que viene", ha censurado al término de la reunión de unas cuatro horas de este lunes. Recuerda que estas entregas suponen el 80% de los recursos de las cuentas de la comunidad, por lo que la Xunta necesita "el dato exacto", una cifra "mollar" para elaborar el techo de gasto. No obstante, Corgos garantiza que se presentarán los presupuestos en "tiempo y forma", "como siempre", por lo que se elaborará una estimación para 2025, tal y como ya se hizo para los de 2024. "No obtuvimos posición del Gobierno de España sobre lo que debe ser el nuevo sistema de financiación autonómico", lamenta por otra parte. "No sabemos cuál es su oposición, cuál es su idea del nuevo sistema de financiamiento autonómico", agrega. Sin embargo, reprocha que esta reunión ha servido para constatar que "hay negociaciones bilaterales con Cataluña para negociar su sistema de financiación". Por todo ello, apunta a "una sensación de decepción" con este CPFF. "VIGILANTES" SOBRE CATALUÑA Opina que Cataluña "plantea un sistema de convenio o de concierto", es decir, que "gestionen todos los ingresos tributarios que se recaudan en esta comunidad autónoma y que después también los gasten aportando una parte a los gastos generales del Estado y otra parte a un fondo de solidaridad". "El que parte y reparte ya sabemos lo que pasa, ¿no?", avisa. Una opción que estaría "fuera del sistema general", por lo que apuesta por "una negociación multilateral entre todas las comunidades autónomas en términos iguales y que garantice la igualdad de prestación de servicios para todos los ciudadanos de las comunidades autónomas independientemente de donde residen". Considera que "eso solo se puede resolver con un sistema de reparto en función de necesidades de gasto que atienda a los diferenciales de coste de cada comunidad", en particular para Galicia que se atienda "especialmente" a los sobrecostes por dispersión y envejecimiento. La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Mas, ha trasladado a las comunidades autónomas y al Gobierno central en el CPFF su propuesta de financiación singular de 'cupo', similar a la del País Vasco y Navarra, confirmando que están en discusiones con el PSC, aunque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que haya pactos bilaterales sobre este tema. Preguntado sobre si cree que Cataluña va a tener una financiación singular, Corgos ha respondido: "Yo pienso que no". "Confío mucho en el poder de los consensos, en el poder de las mayorías, en la negociación multilateral entre todas". "El sistema de financiación no es una cosa de hoy", pues incide en que "tiene más de 40 años, desde que se conformaron las primeras comunidades autónomas". "Siempre fue saliendo adelante así", razona, de manera que "no es justificable de ningún modo que se altere este sistema en base a acuerdos particulares simplemente por intereses que nada tienen que ver con las necesidades de los ciudadanos de las comunidades". El conselleiro de la Xunta de Galicia advierte de que "esto no es justificable de ningún modo", por lo que estarán "vigilantes para que esto no acontezca y la negociación del sistema de financiamiento se produzca en los términos que pidió, no solo en Galicia, sino en todas las comunidades autónomas, excepto una". "Que se sea debatido de modo multilateral entre todos", deja claro. ABSTENCIÓN EN OBJETIVO DE ESTABILIDAD La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comunicado, este lunes a los gobiernos autonómicos, que recibirán en 2025 un total de 147.412 millones de euros en conceptos de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, a la vez que ha informado que las comunidades contarán con mayor margen fiscal para el período 2025-2027. La senda vigente hasta ahora contemplaba que las comunidades deberán registrar un superávit del 0,1% en 2025 y 2026. En cambio, la nueva senda de estabilidad, comunicada este lunes, contempla un objetivo de déficit del -0,1% en 2025, 2026 y 2027. Ello implica que las autonomías contarán con dos décimas más de margen fiscal. Corgos considera que "el objetivo de estabilidad que se plantea es un objetivo ciertamente pequeño", "apenas un 4% de la capacidad de déficit total del Reino de España". Y esto ocurre: "Cuando las comunidades autónomas gestionamos el 33% del gasto público, por lo tanto, debería ser un objetivo más proporcional a esa porcentaje de gasto del 33%". Con todo, Galicia se ha abstenido este lunes en la votación del objetivo de estabilidad, a diferencia del año pasado en el que votó en contra por ser una revisión "todavía peor". "Este año nos hemos abstenido porque, por lo menos, teníamos esa capacidad de endeudamiento", explica. SIN CAMBIO EN EL REGLAMENTO DEL CPFF Finalmente, el conselleiro ha indicado que ha habido una votación para intentar cambiar el sistema de aprobación de cuestiones en el CPFF, ya que "el Gobierno central tiene mitad de los votos y con una comunidad autónoma más tendría mayoría". Este cambio no ha fructificado debido a que el Gobierno "dice que no procede aplicar" el cambio para las votaciones. "Se votó por 12 votos a favor y tres o cuatro en contra", por lo que no habrá modificaciones.

