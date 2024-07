Clavijo se mantiene "optimista" sobre la reforma de la ley de extranjería y pide "no acorralar" a los grupos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que se mantiene "optimista" sobre la aprobación de la reforma de la ley de extranjería y al mismo tiempo ha pedido "no acorralar" a los grupos parlamentarios "porque si se acorralan, se fijan ya la posición". En declaraciones a los periodistas ha señalado que desde su Ejecutivo van a tener "muchísima paciencia" y "muchísima pedagogía" para ir "desmontando ese muro de intransigencia", valorando que hace nueve meses ni se imaginaba que se podría registrar una proposición de ley para hacer obligatoria la derivación de los menores migrantes. En esa línea ha valorado que "poco a poco" se está consiguiendo "hacer mella en una pared de granito" y "se ha pasado de la negativa a la ruptura de los gobiernos donde está Vox, al debate interno porque se está yendo gente porque no entienden esas actitudes absolutamente inhumanas que está teniendo su dirigente y ya no tenemos ni siquiera el no del PP". Ha destacado también que el vicepresidente canario y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, 'echa una mano' dado que el PP ya no está cerrado en banda y se abre a apoyar el texto con algunas modificaciones. Clavijo ha apuntado que algunas de las propuestas del PP son "razonables" como el hecho de que se extienda a toda España, se garantice la financiación o se cree un "marco de emergencia" para poder abrir recursos de acogida para los menores. "Los recursos no están, tampoco los teníamos nosotros. Los hemos tenido que crear con la consejera, con una declaración de emergencia, porque era eso o dejar a los niños bajo un puente", ha destacado. Por ello ha apelado a "unir puntos" en la negociación política con todos los grupos, especialmente con el PP, "porque ya con el sí o la abstención del Partido Popular estaría todo resuelto". "Nosotros desde Canarias lo vamos a hacer y estoy convencido de que el Gobierno de España también lo hará, lo podemos hacer de manera conjunta o por separado, yo siempre prefiero que nos sentemos todos en una mesa para pulir eso", ha agregado. SIGUE DEFENDIENDO EL DECRETO LEY No obstante, ha vuelto a dejar claro que su Gobierno prefiere la opción del decreto ley porque agosto es inhábil en las Cortes y las condiciones del mar van a mejorar en las próximas semanas y puede aumentar el flujo de llegada de pateras y cayucos. "No puedes negociar algo de tanto calado con la espada de Damocles de que tiene que ser ya", ha indicado, remarcando que la reforma es compatible con un decreto ley. El presidente canario ha insistido en que "hay que machacar" con este asunto en la agenda política sin "caer en la desesperación ni en la frustración" y se ha confesado "cansado" de algunos "golpes", como el fallecimiento de una niña de dos años que llegó en cayuco El Hierro este lunes. "Imagínense, una niña de dos años, lo que habrá sufrido y el miedo que habrá tenido en esa travesía y, desgraciadamente, cuando llega, fallece. Pues esa es la realidad con la que vivimos y yo creo que hay que repetirla. No podemos deshumanizarnos, no podemos insensibilizarnos", ha afirmado.

