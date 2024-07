Abascal carga contra los que pensaban que Vox no rompería con el PP: "No somos unos mierdas que vienen a trincar"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este lunes contra los políticos y los tertulianos que pensaban que su formación no rompería los gobiernos autonómicos de coalición con el PP, tras el visto bueno de los 'populares' al reparto de menores migrantes no acompañados, asegurando que en su partido "no son unos mierdas" que están en política "para trincar". En una entrevista concedida a El Toro TV, recogida por Europa Press, Abascal ha profundizado en sus críticas a todos aquellos que no daban crédito a la advertencia de Vox al PP en referencia a la acogida de los inmigrantes, que es una línea roja para la formación. "Se piensan que somos como ellos, que somos unos mierdas, sin principios, se piensan que estamos aquí para trincar y sólo para tener el poder por el poder", ha censurado el líder de Vox, antes de ratificar su "orgullo" por la decisión tomada la pasada semana, de la que "no se arrepiente", aunque el porcentaje de voto a Vox se quede "en un 10 o 15%". Además, Abascal ha aprovechado para arremeter contra el PP, al que siempre ha visto "incómodo" al compartir ejecutivos con Vox. "Los dirigentes del PP no aceptan la existencia de Vox, creen que la gente que vota a Vox está obligada a votarles a ellos", ha lamentado. "También se piensan que estamos obligados a darles gratuitamente las investiduras de los gobiernos y a no meter ruido", ha agregado. Tildándoles de "gestores", Abascal ha garantizado que Vox no está "obligado" a "hacer lo mismo que hacen ellos, que es vegetar en la política". Sobre la ruptura de los gobiernos, Abascal ha lamentado que el PP no mostrara "comprensión" ante una línea roja como la inmigración, y ha hecho hincapié en que Génova "estaba advertida, privada y públicamente". Así, ha defendido la decisión de la Ejecutiva y ha asegurado que, de permanecer en los ejecutivos regionales, Vox "sería un instrumento inválido, un juguete roto".

