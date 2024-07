Sheinbaum pide que con el nearshoring’ haya salarios justos para trabajadores en México

Ciudad de México, 15 jul (EFECOM).- La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida al ‘nearshoring’ (deslocalización cercana), pero pidió salarios justos con la llegada de nuevos empleos.

“A nosotros nos interesa que haya relocalización, sí, pero nosotros a toda esa inversión le ponemos apellido, no solo es que vengan las empresas extranjeras y se instalen y generen empleos nosotros queremos que haya salarios justos”, señaló la exjefa de gobierno capitalina durante una conferencia de prensa.

México está en un “momento” muy especial pues hay interés de las empresas extranjeras en México y destacó el tratado comercial entre México y Estados Unidos, que, según dijo, dijo, da ventajas al país.

“Nos da una oportunidad en México de lo que se llama el famoso ‘nearshoring’, que quiere decir que ya las empresas estadounidenses no están buscando instalarse en China sino que prefieren un mercado regional, que es particularmente México”, apuntó.

Sin embargo, enfatizó en los salarios justos pues aseguró que durante los 36 años del periodo neoliberal el objetivo era “vender a México como la mano de obra barata, no puede haber nada más inhumano que eso”, zanjó.

Asimismo, destacó la importancia de contar con una buena estrategia de relocalización y desarrollo nacional “para que en los polos de bienestar no pongas una empresa en donde no hay agua, o en donde no hay acceso a un centro educativo cercano”.

Afirmó que está bien que haya inversión privada, sin embargo, enfatizó en que el Estado tiene la obligación de garantizar un Estado de bienestar con educación, salud, acceso a la vivienda y otras cosas.

“Vamos a seguir fortaleciendo eso, va a haber más bienestar, porque los derechos generan bienestar, el bienestar del pueblo la felicidad del pueblo no es el acceso de una persona a tener más recurso económicos sino es tener acceso a bienestar”, prometió. EFECOM

