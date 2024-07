Presidenta de Les Corts Valencianes no se va y recuerda que Mazón tuvo sus mismos apoyos

València, 15 jul (EFE).- La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox), ha afirmado que va a seguir en el cargo, "entre otras cosas porque los mismos votos que permitieron" que fuera presidenta de la Cámara "son los mismos" que han permitido que Carlos Mazón sea el president de la de la Generalitat Valenciana.

Así lo ha señalado en los pasillos de Les Corts antes del inicio del último pleno antes de las vacaciones de verano, el primero que se celebra después de que Vox rompiera con el PP y decidiera salir de los Gobiernos autonómicos.

Massó ha destacado que estos días ha habido "rumores de todo tipo" sobre si los presidentes de los Parlamentos autonómicos tendrían que dejar el cargo o no, pero ha considerado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, "ha sido muy claro al respecto".

"Nosotros lo que hemos hecho ha sido salir de los gobiernos", que son los responsables del reparto de menores inmigrantes que Vox pidió que no se hiciera y que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "obligó a los presidentes autonómicos a firmar", ha señalado.

"Salimos de esos gobiernos porque no queremos ser cómplices de ese aumento de la inseguridad, de ese deterioro de los servicios sociales que antes o después se va a producir, de ese efecto llamada que va a producir toda esa avalancha de inmigración ilegal", ha aseverado.

Sin embargo, ha resaltado que las Mesas de los Parlamentos autonómicos, y las Presidencias en concreto, "no tienen ninguna responsabilidad en ese sentido", y por tanto va a seguir como presidenta de Les Corts.

"Lo que se ha roto ha sido los Gobiernos, porque si se hubiera roto el pacto por el que yo soy presidenta de Les Corts, también se rompe el pacto por el que Mazón es president de la Generalitat: fueron los mismos votos" los que eligieron a ambos cargos, ha indicado en alusión al apoyo de PP y Vox.

Sobre la propuesta de Compromís de reformar el reglamento para apartarla de su puesto, Massó ha señalado que está en su derecho de presentar las iniciativas que considere oportunas", pero "legislar ad hominem no es muy ético que digamos".

La presidenta de Les Corts le ha recordado al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que si su grupo tiene representación en la Mesa de la Cámara "es gracias a un favor del Partido Popular", y ha añadido que no sabe si es que ahora "pretende devolver ese favor o no".

"En cualquier caso, me parece un despropósito" esa propuesta, ha aseverado Massó, quien ha indicado que el PP no le ha comunicado que quiera que abandone la Mesa de Les Corts, y ha añadido que no se han planteado que los populares intenten forzar su salida.

Preguntada sobre si es ético que siga en el cargo, ha insistido en que la ruptura se ha producido porque no quieren "ser cómplices en los gobiernos" de la "avalancha migratoria que se nos viene, de ese efecto llamada que va a producir esas medidas y otras".

"Y desde luego, las presidencias de las Cámaras y las mesas de las cámaras no tienen ninguna responsabilidad en esas políticas", ha insistido la presidenta, quien ha defendido que todos los grupos deben estar presentes en el órgano de gobierno de la institución.

Actualmente solo se puede nombrar un nuevo presidente de Les Corts si dimite su titular, si es inhabilitado como diputado o si cambia de grupo parlamentario. EFE

lb-jmm/lml