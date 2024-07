PP y Vox votan juntos al nuevo director de Antifraude de la Comunidad Valenciana

El inspector de Hacienda Eduardo Beut ha sido elegido nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) en el pleno de Les Corts con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSPV y Compromís, que tachan de "fraude" esta decisión por "la vinculación política y personal del candidato con el Partido Popular". Gracias la nueva ley de Antifraude, registrada por el PP y aprobada junto a Vox antes de la salida de este partido de los gobiernos autonómicos, Beut ha podido ser elegido con mayoría absoluta en una segunda vuelta, al no prosperar la de tres quintos en la primera votación. Para ello se ha tenido que convocar un segundo pleno justo después de la primera votación y todos los diputados han tenido que desfilar dos veces hasta la tribuna para depositar su voto, que es secreto. En concreto, la candidatura de Beut ha obtenido en la primera ronda un total de 51 apoyos, 43 votos en blanco y uno nulo, tras lo que ha salido adelante en la segunda con 51 apoyos, 27 en blanco y dos nulos. Varios diputados de Compromís han levantado carteles con la palabra 'Frau' al finalizar la última votación. El nuevo director de AVAF fue propuesto por el PP, aunque meses antes ya lo postuló la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP). Entonces, la Mesa de Les Corts excluyó su candidatura en base a un informe en contra de los letrados de la cámara al no haber sido propuesto por una entidad relacionada con la lucha contra la corrupción. Antes de la votación, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha confirmado que su grupo votaría a favor, ya que ha vuelto a aludir al "pacto de caballeros" que tenían con el PP para esta institución. Entre el resto de grupos de la oposición, José Muñoz (PSPV) ha reiterado sus críticas a Beut por su "vinculación política y personal" con el 'expresident' de la Generalitat y del PPCV Eduardo Zaplana, al tiempo que ha acusado al PP de hacer una "ley a medida" para que resultara elegido. Joan Baldoví (Compromís) ha denunciado que "en la Agencia Antifraude se va a cometer un fraude" al no haber elegido PP y Vox a un candidato que "no tiene ningún proyecto y demostró que no conoce la institución" en su comparecencia de la semana pasada, en lugar de Gustavo Segura --propuesto por Acción Cívica contra la Corrupción-- que "lleva cuatro años" en AVAF y presentó un programa "con objetivos e ideas".

