Mazón ve la migración como el "primer asunto de país incluso por encima de la financiación"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que la gestión de la llegada de personas migrantes a España y el reparto de menores es el "primer asunto de país incluso por encima de la financiación autonómica", y "un asunto muy duro" que requiere "estar todos a la altura de las circunstancias". En ese sentido, durante su participación en los encuentros de SER Radio Valencia, ha rechazado "jugar al parchís con los gobiernos autonómicos" sin dotar de recursos para la acogida de menores y ha aseverado que, en su opinión, "es la misma irresponsabilidad" la del Gobierno de España y Vox". Carlos Mazón ha indicado que este asunto no se puede "tratar con falta de corazón pero tampoco con falta de cabeza" y ha afirmado que "es una trampa horrible estar acusado de racismo o de xenofobia o de insolidaridad por tener los centros colapsados" y ha subrayado que su "primera obligación es tratar con dignidad a los que ya están". Por ello, se ha preguntado "dónde está el Gobierno" y "dónde está Europa" para apoyar a las comunidades autónomas, porque "España no tiene en estos momentos un nivel de instalaciones suficiente para recibir a los menores". "¿Y qué tal si practicamos la solidaridad con la Comunitat Valenciana o con la Generalitat Valenciana? Porque nadie se está acordando de que es uno de los gobiernos autonómicos con mayor presión, que estamos al 170%", ha recriminado Mazón, antes de afirmar que "lo que está haciendo el Gobierno es de una insolidaridad muy seria" porque "no hay recursos, no hay previsión, no hay detección de menores, no hay cribado entre mayores y menores y los mandamos todos de golpe". LEY DE EXTRANJERÍA El presidente de la Generalitat ha explicado que no está de acuerdo con la reforma de la Ley de Extranjería porque se ha quitado a las CCAA su "voz" en la conferencia sectorial y "se va a hacer lo que quiera el Gobierno. Mazón también ha aseverado que existe un riesgo de "generar un efecto llamada". "Se están muriendo niños en el mar y tomando riesgos absolutamente innecesarios o a veces provocados por las mafias, que sí que existen y que sí que están utilizando esto de manera despiadada, y el efecto llamada puede generar también un efecto contrario", ha dicho. Sobre la vinculación que se realiza entre inmigración ilegal e inseguridad, Mazón ha señalado que "es indiscutible que la sociedad tiene esa relación en mayor o menor grado" y que "la inmigración en el momento en que es ilegal proporciona un extraordinario manto a las mafias". El 'president' considera "desproporcionado" el hacer "la inmediata identificación entre que me van a pegar por la calle o me van a violar por la noche con que haya subido la inmigración ilegal". No obstante, ve "evidente" que hay una "sensación de que esto va a más y que puede generar peligros y que puede generar rechazos y que puede generar elementos de polarización en la sociedad", y ha puesto como ejemplo Francia. "Como todo en la vida, el problema siempre es la desproporción o lo masivo", ha agregado. FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Por otro lado, preguntado por las afirmaciones de la secretaria general del PSPV, Diana Morant, sobre que se reclame la financiación autonómica para después bajar impuestos, Mazón ha indicado que este argumento se "desmonta" porque en la anterior legislatura el PSPV eliminó el impuesto de sucesiones a empresas de más de 10 millones de euros y la formación "votó e contra de que las rentas bajas se desgravasen gastos" como los de las gafas o la salud mental. El jefe del Consell ha subrayado que el PSOE valenciano es el único dentro de la formación que "ha renunciado a la progresividad y a la solidaridad" al apoyar la financiación singular para Cataluña. Mazón ha explicado que la consellera de Hacienda, Ruth Merino, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, exigirá el fondo de nivelación transitorio. Asimismo, ha señalado que el gobierno valenciano defenderá un criterio de financiación basado en la población aunque otras direcciones autonómicas del PP defiendan algo distinto. "Las decisiones que tiene que tomar la Generalitat se toman en Caballeros, 2 y no en Génova", ha asegurado. Por otro lado, Mazón ha rechazado replantearse la derogación de la tasa turística en la Comunitat Valenciana y ha lamentado la herencia recibida por el Botànic. Así, ha admitido que la Generalitat ha pasado tres meses difíciles por la implantación del sistema informático que el anterior Consell "no se atrevió" a aplicar. Sobre si el Botánic le dejó algo bueno, Mazón ha bromeado: "Me habían dejado a Francesc Colomer en las Corts como asesor de José Muñoz y ahora se lo ha llevado el alcalde de Mislata. Ni Colomer me dejáis en las Corts, que era de lo mejorcito que tenía el Botànic".

