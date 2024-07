Le Senne dice "no" haber hablado con Prohens después de la ruptura de Vox con el PP en las autonomías

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha dicho este lunes, a su llegada a la Cámara Autonómica, "no" haber hablado con la presidenta del Govern, Marga Prohens, después de que tuviera lugar la ruptura de Vox con el Partido Popular en las autonomías. Le Senne ha llegado al Parlament pasadas las 10.00 horas de este lunes, junto a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, con intención de no hacer declaraciones ante los medios que le esperaban. Hay que recordar que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, indicó este viernes, tras la ruptura de Vox con el PP en las autonomías, que no tenía "previsto" dimitir de su cargo en la Cámara. Le Senne lo manifestó así, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, poco después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, diera por hecho en su comparecencia en el Consolat que el diputado de Vox no continuaría como presidente parlamentario. La líder autonómica no contemplaba entonces otro escenario puesto que la presidencia del Parlament ostentada por Vox era una de las condiciones de su pacto de investidura, ahora roto. Con todo, la presidenta eludía referirse a la posibilidad de provocar la salida de Le Senne por otra vía: la moción de remoción contra Le Senne instada por la izquierda, una iniciativa que necesita forzosamente los votos del PP --no bastaría una abstención-- para salir adelante. La oposición pedía convocar un pleno extraordinario este verano para votar la solicitud sin esperar al periodo ordinario de septiembre. La Junta de Portavoces clave para dar ese paso está prevista para este miércoles. La decisión depende en última instancia de la Diputación Permanente.

