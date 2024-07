Efemérides del 16 julio

Madrid, 15 jul (EFE).- Efemérides para el martes, 16 de julio de 2024.

Día Mundial de la Serpiente.

1212.- Batalla de Las Navas de Tolosa (Santa Elena, Jaén). Los ejércitos de Castilla, Navarra y Aragón, de Alfonso VIII, vencen a los almohades e impiden así la expansión del islam.

1661.- El Banco de Estocolmo, de Johan Palmstruck, primera entidad en emitir papel moneda en Europa.

1782.- Estreno de la ópera 'El rapto en el Serrallo', de Wolfgang Amadeus Mozart, en el Burgtheater vienés.

1849.- El sacerdote Antonio María Claret funda en Vic, Barcelona, la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, 'los claretianos'.

1884.- Comienza en Londres la primera edición del torneo de tenis de Wimbledon femenino, que se adjudica Maud Watson al vencer a su hermana Lilian.

1898.- Las tropas españolas firman el armisticio y la capitulación de Santiago de Cuba con los estadounidenses, que entran en la ciudad al día siguiente.

1920.- Entra en vigor el Tratado de Saint-Germain en-Laye, que acuerda la paz entre los aliados y Austria, después de la I Guerra Mundial, desmembra el Imperio austrohúngaro.

1931.- El emperador de Etiopía, Haile Selassie, promulga la primera Constitución, que cambia la monarquía absoluta por un sistema constitucional bicameral.

1941.- II Guerra Mundial: fuerzas alemanas ocupan Smolensko (Rusia).

1945.- Primera explosión atómica estadounidense en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México, la prueba 'Trinity', de 21 kilotones.

1951.- Se publica la primera edición de la novela 'The Catcher in the Rye' ('El guardián entre el centeno'), de J.D. Salinger.

1955.- El primado de la Iglesia húngara, cardenal Josef Mindszenty, que cumple cadena perpetua desde 1949, pasa a arresto domiciliario por su salud.

1965.- Inauguración oficial del túnel del Mont Blanc, de 11,6 kilómetros, en los Alpes entre Francia e Italia. Tres días después se abrió al paso del tráfico.

1969.- Lanzan desde Cabo Cañaveral Apolo XI, con Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Los dos primeros pisan la Luna cuatro días después.

1973.- Alexander Butterfield revela ante el Comité Watergate del Senado la existencia de conversaciones grabadas por el presidente estadounidense, Richard Nixon.

1976.- Encuentran el cadáver del diplomático español Carmelo Soria, secuestrado dos días antes en Santiago de Chile por agentes de la policía secreta de Pinochet, quienes lo torturaron hasta la muerte.

1980.- Juan Antonio Samaranch es elegido presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), en Moscú.

1988.- La estadounidense Florence Griffith-Joyner establece el récord mundial de los 100 lisos (10.49), en Indianápolis.

1990.- El Parlamento de Ucrania declara la soberanía de la segunda república más importante de la URSS.

1995.- Jeff Bezos abre Amazon para vender libros por Internet sobre un proyecto iniciado un año antes como Cadabra.

1999.- Fallece en accidente de aviación John Kennedy Jr., hijo del expresidente estadounidense, al estrellarse la avioneta que pilotaba. Mueren su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada Lauren.

2000.- Florentino Pérez gana sus primeras elecciones a la Presidencia del Real Madrid, en las que se impone a Lorenzo Sanz.

2001.- Jacques Rogge, cirujano belga, es elegido presidente del COI, sucede a Juan Antonio Samaranch.

2002.- La organización terrorista IRA pide disculpas a las familias de las más de 600 personas asesinadas en 30 años en el Ulster.

2004.- Mueren 91 niños y un centenar resultan heridos en el incendio de una escuela en Kumbakonam (India).

2008.- Los Reyes de España y de Arabia Saudí inauguran la Conferencia Internacional para el Diálogo entre musulmanes, judíos y cristianos, en Madrid.

2015.- El Congreso español reforma la ley del aborto que impide que las menores interrumpan el embarazo sin permiso paterno. En vigor desde el 23 de septiembre.

2019.- El Parlamento Europeo confirma a la alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea.

2020.- Homenaje civil a las víctimas de la pandemia de covid-19 en el Palacio Real, en Madrid.

2023.- Carlos Alcaraz conquista su primer Wimbledon al derrotar en la final al serbio Novak Djokovic.

NACIMIENTOS

---------------------

1486.- Andrea del Sarto, pintor italiano.

1723.- Joshua Reynolds, pintor inglés.

1796.- Jean Baptiste Corot, pintor francés.

1872.- Roald Amundsen, explorador noruego.

1907.- Barbara Stanwyck, actriz estadounidense.

1911.- Ginger Rogers, bailarina y actriz estadounidense.

1929.- Carmelo Alonso Bernaola, compositor español.

1942.- Víctor Monge, 'Serranito', guitarrista español.

1948.- Rubén Blades, músico y político panameño.

1948.- Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia.

1958.- Jaime Abelló, experto colombiano en medios y director general de la Fundación Gabo.

1959.- Ángeles Caso, escritora y periodista española.

1964.- Miguel Induráin, exciclista español.

1974.- Laura Espido Freire, escritora española.

1988.- Sergio Busquets, futbolista español.

1989.- Gareth Bale, exfutbolista galés.

1990.- Antón Álvarez, cantante español conocido por 'C. Tangana'.

DEFUNCIONES

----------------------

1896.- Edmond de Goncourt, escritor francés.

1985.- Heinrich Boll, escritor alemán y Nobel 1972.

1989.- Herbert von Karajan, director de orquesta austriaco.

1989.- Nicolás Guillén, poeta cubano.

1990.- Miguel Muñoz, exfutbolista y entrenador español.

1991.- Robert Motherwell, pintor estadounidense.

2002.- Joseph Luns, político holandés y ex secretario general de la OTAN.

2003.- Celia Cruz, cantante cubana.

2004.- Charles William Sweeney, piloto que lanzó la bomba atómica sobre Nagasaki.

2015.- Alcides Ghiggia, futbolista uruguayo y héroe del 'Maracanazo'.

2019.- Rosa María Britton, escritora panameña.

2021.- José María Gay de Liébana, economista español.

2021.- Biz Markie, rapero estadounidense.

2022.- Carlos Pérez de Bricio, ministro español de Industria durante la transición y expresidente Cepsa.

2023.- Jane Birkin, cantante y actriz británica, desarrolló toda su carrera en Francia.

