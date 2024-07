Cataluña expone en el CPFF su propuesta de 'cupo', dice que lo discute con el PSC y Montero niega bilateralidad

La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Mas, ha trasladado a las comunidades autónomas y al Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de financiación singular similar a la del País Vasco y Navarra, confirmando que esto forma parte de las negociaciones con el PSC, aunque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que haya pactos bilaterales desde el Gobierno sobre este tema. Al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, que se ha prolongado por más de cuatro horas, los consejeros autonómicos han detallado que la representante catalana ha desgranado la propuesta que hacen desde la Generalitat, aunque Montero se ha mostrado en contra de ella. La consejera catalana también ha confirmado que el asunto de la financiación singular forma parte de las negociaciones con el PSC para la conformación del Gobierno en Cataluña y se ha mostrado esperanzada de poder conseguir recaudar el cien por cien de los impuestos. Diversos consejeros autonómicos, tanto del PP como del PSOE, han explicado en declaraciones a los periodistas que la ministra Montero ha negado dentro de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que exista una negociación bilateral con Cataluña sobre un trato singular en materia de financiación. Sin embargo, estás comunidades sospechan que la negociación la está llevando a cabo el PSC y no desde el Gobierno central, algo que han querido denunciar. Eso sí, los diferentes consejeros autonómicos han precisado que la ministra Montero ha expresado dentro de la reunión que ella no está de acuerdo con la propuesta realizada por la Generalitat similar al concierto económico vasco y navarro. HACIA LA SOBERANÍA FISCAL La consejera Mas ha proclamado que "Cataluña necesita hacer este paso hacia adelante" de soberanía fiscal, que, según ha explicado, funcionaría igual que el modelo que rige actualmente en el País Vasco y Navarra, con la recaudación del cien por cien de los impuestos y una cuota hacia el Estado. Sin embargo, desde el Gobierno de Sánchez han admitido que en sus conversaciones con ERC está sobre la mesa la posibilidad de crear un consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat al que se le encargaría la tarea de recaudar el cien por cien de los impuestos en Cataluña. La consejera catalana ha defendido que su propuesta no va contra ninguna comunidad, ha incidido en la necesidad de reformar el actual sistema de financiación autonómica, aunque ha recalcado que la Generalitat lo hará desde la bilateralidad con el Gobierno central. Eso sí, ha reclamado una solución para que las comunidades infrafinanciadas puedan defender una reforma de sistema y ha dicho entender la singularidad de otros territorios como los de Canarias o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. NO SE HA HABLADO DE LA REFORMA DEL SISTEMA Varios consejeros autonómicos del PP, como los de Murcia, Madrid o Comunidad Valenciana, han denunciado que el Gobierno no ha profundizado en la reforma del sistema de financiación autonómica pese a que, según ha dicho, este punto sí que estaba dentro del orden del día de la reunión. "Volvemos a argumentos manidos, argumentos que hablan de diferencias entre comunidades autónomas. Las comunidades autónomas del PP lo negamos. Por lo tanto, no aceptamos ese argumento. Y lo que sí observamos es una falta absoluta de voluntad política por parte del Gobierno para reformar un sistema que penaliza a comunidades autónomas como la región de Murcia, que es la comunidad autónoma peor financiada de todo España. Esperábamos una actitud mucho más constructiva", ha denunciado el consejero murciano Luis Alberto Marín. En parecidos términos se ha pronunciado la consejera madrileña Rocío Albert López-Ibor, que también ha desdeñado la propuesta de financiación singular presentada por Cataluña en esta reunión del Consejo de Política Fiscal. LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD Todos los consejeros autonómicos que han hecho declaraciones sí que se han puesto de acuerdo en poner en cuestión los objetivos de déficit de los que ha informado la ministra de Hacienda para el período 2025-2027. La senda vigente hasta ahora contemplaba que las comunidades autónomas deberán registrar un superávit del 0,1% en 2025 y 2026. En cambio, la nueva senda de estabilidad comunicada hoy contempla un objetivo de déficit del -0,1% en 2025, 2026 y 2027. Ello implica que las comunidades autónomas contarán con dos décimas más de margen fiscal. Las comunidades critican que la Admnistración General del Estado se reserva un 2,4% del déficit y deja a los Ejecutivos regionales el 0,1%. "Esto es un 96% del déficit, se lo reserva el Estado y deja a las comunidades autónomas que asumimos, por definición, más del 35% del total del gasto público, solamente con un 0,1 de déficit", ha denunciado el consejero murciano. SIN REFORMA DEL REGLAMENTO Del mismo modo, los diferentes consejeros autonómicos del PP han lamentado que el Gobierno no haya accedido a reformar el Reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera para otorgar más poder de voto a las comunidades autónomas. Y es que actualmente el Gobierno tiene hasta el 50% de los votos en estos acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que solamente necesita el aval de una única comunidad para sacar adelante los temas, como puede ser el de la financiación autonómica, En cualquier caso, los diversos gobiernos autonómicos sí que han destacado que la reunión se ha desarrollado con cordialidad y no descartan próximamente otro Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Compartir nota: Guardar Nuevo