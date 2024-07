Albares condena el atentado contra Trump y confía en que la democracia americana sepa "rechazar y encapsular" este hecho

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado "sin ambajes y con toda rotundidad" el atentado sufrido por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y confía en que la sociedad norteamericana sepa "rechazar y encapsular" este suceso, tal y como le ha expresado a la embajadora nortamericana en una conversación. "Le he trasladado la certeza y la confianza en una democracia fuerte. Esa solidez que va a saber rechazar y encapsular este hecho y que se convierta en un caso aislado", ha asegurado Albares este domingo, en declaraciones a Europa Press. El ministro ha deseado una pronta y total recuperación a Donald Trump, ha insistido en que "la violencia en política no tiene cabida" y ha subrayado que "la democracia se dirime con los votos, no con violencia". En relación a su conversación con la embajadora, el titular de Asuntos Exteriores ha reconocido que la ha visto confiada en la solidez de la democracia americana. "La embajadora estaba tranquila y desde luego conmocionada ante este hecho, como lo estamos todos", ha indicado.

