Semana clave en el caso de Begoña Gómez: declaran el empresario Barrabés y ella misma

Madrid, 14 jul (EFE).- La próxima semana se prevé clave en la causa en la que se investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ya que el lunes declarará -por videoconferencia- el empresario Juan Carlos Barrabés, testigo clave, y el viernes ella misma como investigada.

Las declaraciones tendrán lugar pocos días después de que esta semana trascendiera que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez un informe -el segundo en el caso- sobre seis contratos adjudicados a las empresas de Juan Carlos Barrabés que concluye que se tramitaron "con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública", en contra de los que denuncian las acusaciones.

Barrabés fue codirector de un máster en la Universidad Complutense junto con Begoña Gómez, y ganó varios contratos adjudicados por la empresa pública Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid, y este es el eje de la investigación sobre el que el empresario declarará el lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Finalmente lo hará por videoconferencia debido a su estado de salud, pero sin que esta declaración se considere prueba preconstituida, según trascendió el pasado viernes y en lo que supone el tercer cambio en este sentido.

Inicialmente el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decretó que Barrabés declarase por videoconferencia por su delicado estado de salud, y que, ante la posibilidad de que nunca pudiera hacerlo, esta declaración quedase grabada como prueba preconstituida de cara a todo el proceso, incluido un futuro juicio.

Este escenario hubiera obligado a asistir en persona a Begoña Gómez, según le recordó el juez en un escrito en el que le advirtió de que podría ser detenida si no acudía, pero unos días después -a principio de esta semana- el magistrado comunicó que el empresario tendría que declarar en persona porque había tenido constancia de que había mejorado y había sido dado de alta.

Así Begoña Gómez ya no tendría que asistir al no tratarse de una prueba preconstituida.

Finalmente el empresario comparecerá por videoconferencia pero desde su casa, sin que la declaración tenga el carácter de prueba preconstituida.

También está citado como testigo para el lunes el que fuera presidente del grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022, Luis Martín Bernardos.

Begoña Gómez sí tendrá que ir a declarar como investigada el viernes, día 19, después de que el pasado día 5 su declaración se suspendiese al alegar que no conocía todos los hechos por los que se la investiga.

El juez comunicó a las partes antes del inicio de la declaración que rechazaba a la petición del letrado de Gómez de que solo se captara el audio de la misma, y no la imagen, contestando a esta solicitud que la investigada no tiene "la condición de autoridad, ni cargo alguno que le atribuya que no le sea de aplicación el artículo 14 de la Constitución Española"

Una vez que Gómez contestó que "no" conocía todas las acusaciones que pesan sobre ella, como la querella de HazteOir unida a la causa, que no le fue comunicada, el juez ofreció "ilustrar personalmente" a la investigada y finalmente aceptó aplazar la declaración para no generale indefensión.

La declaración de Begoña Gómez, que fue autorizada a entrar por el garaje a la sede judicial, estuvo rodeada de una altísima expectación mediática y con un fuerte dispositivo de seguridad, y a pesar de la prohibición expresa de que no se grabase su imagen en los juzgados, varias personas lo hicieron y llegaron a insultar a la investigada en el pasillo. y luego lo difundieron en redes sociales.

Begoña Gómez está citada a las diez de la mañana, y el juez también ha citado para ese día, a la una de la tarde, como testigos al actual vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello, y a su predecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio.

El magistrado les citó después de que el pasado día 5 el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, declarara como testigo que, antes de que Begoña Gómez pasase a codirigir una cátedra en el centro, Gómez y él mantuvieron una reunión en la Moncloa.

El rector negó cualquier irregularidad en torno a la mujer del presidente del Gobierno y, según han precisado a EFE fuentes jurídicas, dijo que la competencia sobre esos asuntos la tenía el que era vicerrector, Juan Carlos Doadrio. EFE

pgm/sgb