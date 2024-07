Feijóo responde al Gobierno que "no cuente con el PP" para que Escrivá sea gobernador del Banco de España

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido al Gobierno que "no cuente" con su partido para que el actual ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, sea nombrado gobernador del Banco de España, alegando que no puede "repartir el Consejo de Ministros en las instituciones" del Estado. "Lo último que se les ha ocurrido es proponer a un ministro al frente del Banco de España", ha dicho irónicamente el presidente de los 'populares' en la clausura del Congreso Provincial Extraordinario del PP de Ourense, desde donde ha rechazado la propuesta del Ejecutivo para sustituir a Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato en el Banco de España concluyó el pasado junio. Feijóo ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no cuente con el PP" para "repartir el Consejo de Ministros en las instituciones", ya que "eso no es lo que el Estado precisa y necesita". De este modo, se ha referido a otros nombramientos como el de la exministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, o el exsecretario de Estudios y Programas del PSOE, José Félix Tezanos, como presidente del CIS. El PP ya había rechazado con anterioridad la propuesta del Gobierno indicando que no puede apoyar que José Luis Escrivá sea el próximo gobernador del Banco de España porque se trata de una persona "con asiento en estos momentos en el Consejo de Ministros", un hecho que no es acorde con la "regeneración democrática" y las "garantías de independencia de instituciones, organismos reguladores y autoridades independientes".

