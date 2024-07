El PSOE pide a Feijóo que sea "valiente" y rompa los acuerdos que tiene con Vox en los ayuntamientos

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha reclamado este sábado al líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, que sea "valiente" y que extienda la ruptura de los gobiernos autonómicos con Vox a los más de cien ayuntamientos en los que ambas formaciones tienen acuerdos. "Es verdad que el señor Feijóo no se precia por haber sido una persona especialmente ni valiente ni coherente en política", ha apuntado Peña para seguidamente indicar que puede serlo si lleva a cabo la ruptura con Vox en los consistorios. En unas declaraciones en un video remitido por el PSOE, la dirigente socialista ha argumentado que los gobiernos del PP han demostrado ser "claramente inestables" y ha enmarcado que, si en la pasada legislatura los acuerdos con Ciudadanos "no llegaron ni a la mitad" de la misma, en esta ocasión "no han durado ni un año". Pese a esa corta duración, Peña ha arremetido contra la producción en los territorios gobernados por PP y Vox de leyes "muy lesivas" para la ciudadanía y ha exigido su derogación inmediata. En concreto, ha puesto el foco en toda la normativa, reglamentos y leyes que han elaborado "en contra de las mujeres, del colectivo LGTBI, de la memoria democrática y de los intereses de las personas trabajadoras". Con todo, ha señalado que la "prueba del algodón" para Feijóo sería acceder a la reforma de la ley de extranjería para que los menores que se encuentran en Canarias "después de un largo sufrimiento" puedan ser acogidos en las diferentes comunidades Autónomas. "Esta sería la gran prueba para demostrar que usted, señor Feijóo, ha aprendido algo del matrimonio fallido con Vox; y es que con los ultras ni se pacta ni se gobierna", ha remachado Peña. Por otra parte, Peña, que ha insistido en su mensaje de que el señor Feijóo y el PP tienen la posibilidad de enmendar el "gran error" de haber abierto las puertas a la ultraderecha, ha celebrado que van a dejar de ver en un coche oficial a personas "como el señor Gallardo o el 'torero de Valencia'", en referencia a Vicente Barrera, que se ha desempeñado hasta esta semana como consejero de cultura en el gobierno valenciano.

Compartir nota: Guardar Nuevo