Cargos del PP creen que la maniobra de Vox permite a Feijóo "arrinconar" a Abascal y ensanchar espacio frente a Sánchez

Dirigentes del Partido Popular consideran que la maniobra de Vox de romper los pactos autonómicos beneficia electoralmente a Alberto Núñez Feijóo porque le permite "ensanchar" espacio por el centro frente a Pedro Sánchez y, a su vez, "arrinconar" a Santiago Abascal por el flanco de la derecha. El crecimiento electoral para el PP que puede conllevar este movimiento de Vox "si Feijóo hace las cosas bien" es una de las reflexiones que comparten varios cargos 'populares' consultados por Europa Press, después de que el partido de Abascal haya cumplido su amenaza de romper los acuerdos de gobierno en cinco CCAA por aceptar el reparto de menores migrantes. En las filas del PP la opinión generalizada es que Abascal se ha equivocado y que lo acabará pagando en las urnas tarde o temprano. "Creo que es un grave error que les anula como parte de una alternativa al sanchismo", opina en privado un presidente del Partido Popular. Sin embargo, otras fuentes del PP son menos optimistas y su diagnóstico es que, aunque este paso "viene bien a Feijóo", Vox ha decidido volver al "voto protesta" precisamente para evitar acabar como Ciudadanos y Podemos, que "murieron cuando gobernaron". Según explican, se trataría de buscar una remontada al ver que los Gobiernos PP-Vox estaban evidenciando cómo "el pez grande se come al pez pequeño". De hecho, algunos cargos creen que el error de los de Abascal fue precisamente entrar en los gobiernos autonómicos hace un año. CONSIDERAN QUE SE RETRATA COMO UN PARTIDO "NO FIABLE" La mayoría de los dirigentes del PP consultados por Europa Press consideran que este movimiento retrata a Vox como un partido "no fiable" e "inestable". "Se ha evidenciado que te dejan tirado a la primera de cambio. No son gente de fiar y no saben gestionar", resume una parlamentaria 'popular'. Además, coinciden en que este paso puede beneficiar electoralmente al líder del PP porque suelta el "lastre de Vox", que precisamente fue lo que le impidió llegar al Palacio de la Moncloa tras las generales del 23 de julio de 2023. "Feijóo ahora se ha quitado una mochila y va a poder desarrollar más la política que el quiere. Va a ser más auténtico", sintetiza un antiguo cargo de Mariano Rajoy. En este escenario, varios cargos del PP comparten la tesis de que, gracias a este paso de Vox, Feijóo va a crecer electoralmente por ambos lados. "Ahora tenemos campo libre para recuperar muchos votantes de Vox", sostiene una diputada, si bien admite que ese partido tiene un elector "cabreado" y "recalcitrante" que nunca volverá al Partido Popular. "Podemos atraer a votantes de Vox si el PP refuerza su discurso ideológico", argumenta otro dirigente, convencido de que hay electores que "no entienden" la salida de los gobiernos autonómicos por ser una "reacción exagerada y desproporcionada". Paralelamente, el Partido Popular puede "ensanchar espacio electoral por el centro frente a Pedro Sánchez", tras dejar claro que "no renuncia a sus principios y sus compromisos". "Nos vamos más hacia el centro y arrinconamos a Vox", argumentan fuentes de la formación. "UNA OLA EUROPEA DE ULTRADERECHA QUE FAVORECE A VOX" Aunque algunos de los consultados pronostican que Vox puede tomar un camino de declive similar al que emprendieron Podemos y Ciudadanos, quedando relegado a un partido más residual, otros dirigentes no ven esa comparativa porque, según sostienen, hay "una ola europea de ultraderecha que les favorece". "Orbán, Meloni, Salvini...Y si gana Trump en las elecciones de Estados Unidos, eso también ayudará a Vox", advierte un veterano dirigente 'popular', que no contempla por ahora en el horizonte un batacazo electoral similar al que sufrió el partido presidido por Albert Rivera. Eso sí, en las filas del PP coinciden en que la irrupción en el Parlamento Europeo de 'Se Acabó la Fiesta', la agrupación liderada por Alvise Pérez, es una de las principales causas que se esconde detrás de la decisión de Vox de romper con los gobiernos del PP. DOS MODELOS DE EJERCER EL LIDERAZGO EN UN PARTIDO Fuentes del PP consideran además que el paso de Vox "desmonta" el discurso de Pedro Sánchez de asociar de forma permanente al PP con Vox, como si fueran lo mismo, si bien pronostican que el presidente del Gobierno seguirá atacando a Feijóo con ese argumento. Otros de los consultados creen que esta crisis con Vox ha servido para visualizar dos modelos de liderazgo: el de Feijóo, que ejerce el poder en colaboración con sus 'barones' territoriales; y el modelo "autoritario" y "caudillista" de Abascal, que ha "impuesto" a sus vicepresidentes y cargos territoriales la salida de los gobiernos autonómicos.

