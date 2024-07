Ada Colau pide más recursos para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y "más y mejor educación"

La exalcaldesa de Barcelona y líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha reclamado este domingo en Gijón más recursos públicos para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, así como impulsar "más y mejor educación" para evitar estas agresiones. Colau ha participado este domingo en la V Escuela de Pensamiento Feminista de AMA Asturies, donde ha señalado que las leyes "no son suficientes" si no hay recursos para apoyar a las mujeres que tienen que huir de una situación de violencia. "Hay que mejorar los protocolos, las leyes, pero sobretodo hay que poner recursos públicos para que se pueda asistir a las mujeres", ha defendido. Desde la política, ha dicho, lo necesario es "no dar ni un paso atrás" en los derechos y libertades "conquistadas" por las mujeres. También es necesario, a su juicio, una educación "en libertad y en diversidad".

