Aragón-Teruel Existe "celebra la salida de la ultraderecha" del Gobierno de Aragón y considera que "es una irresponsabilidad otorgar posiciones de poder a este tipo de partidos --VOX--, que solo buscan imponer su estrategia de confrontación y un modelo político trasnochado" para "visibilizar su labor de oposición populista y maximizar el desgaste a las instituciones democráticas, incluido el Estado autonómico". "El Gobierno de Aragón en coalición se rompe por VOX con la excusa de no admitir que se acoja a 20 menores inmigrantes en un ejercicio de solidaridad con ellos y con otras comunidades españolas, como Canarias que ven sus servicios de acogida saturados". A juicio de Aragón-Teruel Existe este es el momento de "fraguar pactos que permitan avanzar a Aragón". Han propuesto un pacto para mejorar la sanidad, luchar contra el cambio climático, ordenar el despliegue de las renovables, planificar la transición energética, llevar la industria y la logística a las comarcas rurales, incrementar los cupos de profesorado y centrar la política de vivienda en los jóvenes y los núcleos rurales. Respecto a la remodelación del Ejecutivo, se han sorprendido de que el área de Despoblación "haya bajado de nivel enunciativo" al pasar a formar parte de una Consejería más amplia. "Esperamos que suba a nivel ejecutivo, ya que Nolasco no hizo nada útil en un año por afrontar el problema de la despoblación". El portavoz del grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha afirmado: "Estaremos donde siempre hemos estado, en defender los intereses de los ciudadanos; que nadie nos quiera colocar donde no hemos estado nunca porque ni apoyamos al Gobierno de Azcón durante este año, ni hemos sido cómplices de la ultraderecha jamás, ni vamos a apoyar el Gobierno de Azcón a ciegas a partir de ahora". "Apoyaremos proyectos que beneficien a la comunidad, como siempre. Hoy estamos en el mismo sitio en el que hemos estado desde el principio y siempre desde el diálogo". A su parecer, "es el momento de que el PP corrija la errática política en agricultura mantenida en el primer año de gobierno. Es necesario dotar de contenido la política de despoblación y desarrollo territorial" y confeccionar "un consenso amplio que se dinamitó con la ultraderecha", confiando en que "todos los grupos estén a la altura".

