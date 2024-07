Rocío Monasterio admite que sería "lógico" que haya cargos en Vox que no quieran dejar su cargo y discrepen con Abascal

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha admitido que sería "lógico" que haya cargos de Vox que no quieran dejar su cargo y discrepen con la decisión de Santiago Abascal de romper los pactos con el PP en las comunidades autónomas donde cogobiernan, incidiendo en que, "como en todos los partidos", hay gente que "se acerca a la política" para "mejorar su vida". Así lo ha expresado Monasterio en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si hay voces discrepantes en el partido con la decisión de abandonar los gobiernos autonómicos, para después añadir que también hay quien entra en política, como ella misma, empeorando sus condiciones de vida pero porque lo consideran "un servicio a España". "Yo no he estado en la toma de decisión de cada uno de ellos, pero sería lógico que alguno no lo quisiera dejar, por supuesto. Hay gente que se acerca a la política y en todos los partidos, y entiendo que Vox no será una excepción, también tendremos algunos que vienen aquí a mejorar su vida", ha explicado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Monasterio ha defendido que en Vox hay "muchos" miembros que participan en la política "no por el coche oficial", sino "por defender ideas". "No lo hacemos para claudicar a la primera por un puestecito o un escaño, lo hacemos para ser leales a los que nos han votado, para cumplir con lo prometido", ha proseguido, reivindicando la necesidad de que los españoles sepan que, cuando votan a Vox, les van a defender "con uñas y dientes, aunque tengamos que perder el puesto". Frente a eso, ha cargado por el PP por no entender que "si quiere vencer a Sánchez" y hacerle oposición, "no puede estar defendiendo lo mismo", que es "la inmigración ilegal y las fronteras abiertas". También ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de "dejar tirados a sus votantes", y acabar pactando con el PSOE, como ha pasado "toda la vida". "¿Qué partido conservador defiende eso en el mundo? Yo es que, de verdad, que estoy asombrada, se ha comido el PP todos los mantras de los progresistas y de la izquierda, están en el mundo naif, ingenuo y de izquierdas de las fronteras abiertas, repartiendo el dinero de todos los españoles al inmigrante ilegal que entra por la puerta", ha lamentado Monasterio.

