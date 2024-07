Podemos critica la autorización de la Junta al "negocio minero" en Aznalcóllar "asociado a vertidos tóxicos"

La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha criticado este viernes a la Junta de Andalucía por aprobar la Autorización Ambiental Unificada que da "luz verde a la apertura de un negocio minero" en Aznalcóllar (Sevilla) "asociado desde el minuto uno a vertidos tóxicos que van a contaminar el río Guadalquivir". Así lo ha denunciado la también diputada en el Congreso en una nota tras saberse que la Junta ha concedido la autorización ambiental unificada al proyecto de reapertura de la corta minera de Los Frailes, cerrada en enero de 2002 tras la catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa). Martina Velarde ha sostenido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "cometerá una agresión medioambiental grave si no da marcha atrás antes de que sea tarde", y "será cómplice al autorizar los vertidos de metales pesados en el río Guadalquivir". La dirigente de Podemos ha agregado que la publicación de dos informes de expertos de diferentes universidades andaluzas hace unas semanas "no dejaban margen alguno para seguir con la autorización de los vertidos", ya que dichos documentos subrayaban "carencias en los trabajos de impacto ambiental". Para Velarde, era el momento de que tanto la Junta de Andalucía como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "tendrían que haber parado el procedimiento y poner en valor el principio de precaución realizando nuevos estudios". Desde Podemos han criticado que, en "una primera fase de 18 meses" del proyecto de reapertura de la mina, se prevén vertidos de "2.520 millones de litros de aguas contaminadas que actualmente se acumulan en la Corta de Aznalcóllar", y para "vaciar completamente los 15.000 millones de litros de aguas contaminadas que se acumulan en la Corta de los Frailes", para lo cual se prevé "la construcción de una tubería de 30 kilómetros desde el recinto minero de Aznalcóllar hasta Sevilla para realizar un vertido tóxico continuo en el Guadalquivir, frente del Estadio de la Cartuja". En total, el vertido "alcanzará los 85.520 millones de litros durante los 18 años y medio de las fases inicial y operativa", según advierten desde Podemos, partido que subraya que, "a pesar del proceso de depuración que anuncian, la carga contaminante máxima acumulada tiene un alto contenido en metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales contaminantes". La secretaria general de Podemos Andalucía ha sostenido que "el vertido de 85.000 millones de litros durante 18 años de aguas contaminadas con metales pesados es un disparate político y una agresión medioambiental muy grave", y hay "peligro de contaminación" en "todo el estuario del Guadalquivir hasta la desembocadura". Finalmente, la diputada ha anunciado la presentación de una iniciativa parlamentaria en el Congreso "para detener esta barbaridad", ha aseverado. CRÍTICAS DE ALIANZA VERDE También desde Alianza Verde han criticado este viernes en otra nota la concesión de dicha Autorización Ambiental Unificada por parte del Gobierno de la Junta para la mina de Aznalcóllar, "una pésima noticia al dar luz verde para la reapertura de un proyecto que dejó tanto dolor en una zona que lo que necesita es protección", opina dicha formación. En esa línea, el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha manifestado que "aún tenemos el mal recuerdo de la catástrofe ecológica provocada por la rotura de una balsa de la mina de Aznalcóllar hace ya 25 años, provocando un vertido de más de cinco millones de metros cúbicos de vertidos tóxicos y por los que sus responsables no han pagado". "Es un disparate que desde la Junta de Andalucía se esté promoviendo la reapertura de este proyecto, que nada tiene que ver con lo que necesita el territorio, que no es una actividad sostenible y que va a suponer un volcado al Guadalquivir de 85.000 millones de litros de aguas tóxicas", ha añadido. Alianza Verde reivindica que, "junto a Podemos Andalucía, lleva meses reclamando desde diferentes ámbitos que se descarte el proyecto por sus implicaciones, y que se sustituya por actividades que salvaguarden el patrimonio natural de Andalucía". López de Uralde ha remarcado además que "hace muy poco que se ha aprobado una Ley de Restauración de la Naturaleza en Europa que pone encima de la mesa la urgencia de proteger y recuperar ecosistemas como Doñana que están al borde del colapso", y la Junta de Andalucía "no puede desoír estas leyes, tiene la obligación no sólo de proteger, sino de ser agente activo en la recuperación y restauración de Doñana, no de su destrucción con un proyecto que le pondría la puntilla".

Compartir nota: Guardar Nuevo