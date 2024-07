Lobato aclara que defiende lo mismo que Sánchez tras la ruptura PP-Vox: apoyar al PP si cambia de posición

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha señalado este viernes que su posición sobre lo que debe hacer el partido en las comunidades donde PP y Vox han roto sus pactos de Gobierno es la misma que la del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es decir, tender la mano al PP y apoyarle cuando "cambie de posición y se aleje del mimetismo con los ultras". Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el líder de los socialistas madrileños, después de que el pasado martes se mostrase partidario de que el PSOE dé estabilidad donde el partido de Santiago Abascal rompiese sus pactos de gobierno con el PP. Las declaraciones de Lobato se produjeron antes de que se hiciese oficial la ruptura. Posteriormente, cuando Abascal confirmó la decisión, Sánchez pidió al PP que derogue las medidas aprobadas y rompa los pactos en los ayuntamientos. El jefe del Ejecutivo afirmó además que harán una oposición "constructiva" y su apoyo a los gobiernos autonómicos gobernados por el PP dependerán de las políticas que ponga sobre la mesa en cada comunidad. Lobato considera que su posición sobre este asunto está alineada con la de Sánchez y se muestra partidario de que el PSOE apoye al PP donde los de Feijóo hagan propuestas "coherentes, serias y que encajen con lo que plantea el PSOE". "Y donde no, no", apostilla. A su juicio es "exactamente lo mismo" que planteó Sánchez en la noche del jueves, en una rueda de prensa desde Washington, al finalizar la cumbre de la OTAN. OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA En la misma línea dice que su posición pasa por que el PSOE es un partido "serio" y hará "oposición constructiva", lo que a su juicio significa apoyar "las cosas en las que el PP cambie de posición, se aleje de ese mimetismo con los ultras y vuelva a posiciones lógicas". En todo caso ha señalado que en este momento la pelota se encuentra en el tejado del PP porque Vox ya ha hecho su movimiento y ahora le toca a los 'populares' decidir si también rompen. "Eso lo veremos, espero, en los próximos días", ha zanjado. Así, ha concretado que apoyarían, por ejemplo, la reversión de las "mal llamadas leyes de concordia" y de políticas en materia LGTBI "en contra de los derechos del colectivo", según ha indicado. "Todo eso el PSOE lo apoyará y hará siempre una posición leal y constructiva", ha insistido. Considera además que la migración y el reparto de menores no acompañados es un tema de Estado "tan grave y tan serio" que no está para hacer "revanchismo" ni para sacar tajada política. "Eso es lo que dijo el presidente y es lo que pienso yo y es lo que he tratado de explicar estos días, con mayor o menor acierto", ha zanjado. FEIJÓO, LÍDER SIN PERSONALIDAD Sobre si Abascal le ha hecho un favor a Feijóo con esta ruptura, dice que es "imposible calcularlo" pero considera que el futuro del líder del PP no va a depender de lo que haga Vox sino de sus propias decisiones. En este sentido considera que Feijóo ha demostrado ser un líder "carente de personalidad" porque llegó a la dirección del PP con un capital político pero "agachó la cabeza" y se entregó a posiciones más "ultras" en cuanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso "le dio dos collejas". "Si va a tener ahora capacidad para recuperar esa posición que tuvo, pues yo ya lo dudo y además tantos volantazos yo creo que son complicados, pero bueno, lo veremos, ojalá. Es el deseo del PSOE que el PP se aleje de Vox, se aleje de esas posiciones ultras y vuelva a una posición más seria y de Estado que ha abandonado en los últimos tiempos", ha indicado. Asimismo, sobre si el Gobierno tendrá que cambiar su discurso hacia el PP y dejar de asimilarle con la ultraderecha, dice que el Ejecutivo tiene muy clara su hoja de ruta pero "si el PP cambia" tendrá que cambiar "la relación y la situación política en España", aunque ha insistido en que eso dependerá de los 'populares'.

