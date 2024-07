Leticia Romero: "Tenía claro que no me iba a dar por vencida"

Carlos Mateos Gil

Madrid, 12 jul (EFE).- Leticia Romero (Las Palmas de Gran Canaria, 1995) es un claro ejemplo de que el talento y la constancia pueden ganarle la batalla a las adversidades. Fue 'borrada' de una selección campeona, se sobrepuso a experiencias en las que tuvo menos protagonismo del esperado en la pista, se enfrentó a una lesión grave y a un exigente proceso de recuperación en mitad del confinamiento por la pandemia...

Esos imprevistos hubieran minado la moral de cualquiera y a ella le generaron dudas, pero su afán por no darse por vencida le sacaron del pozo. En marzo fue nombrada MVP de la Copa de la Reina y este verano volverá a ser olímpica, defendiendo que "hay que soñar alto". Eso sí, un posible retorno a la WNBA no se lo plantea "ahora mismo". EFE ha hablado con ella en una entrevista telefónica durante la estancia del equipo nacional español en Bélgica.

Pregunta: Ahora que ya se conoce la lista para los Juegos... ¿siente que se ha quitado un peso de encima al saber que está en ella?

Respuesta: Siempre estás ahí con la incertidumbre. Al final son muchos días y es mucha gente muy buena que se quiere ganar el puesto. Una vez ha salido la lista sí que te quitas ese peso.

P: Van a ser sus segundos Juegos y en los primeros, en Río 2016, logró la plata. ¿Se puede repetir un éxito así? ¿Qué paralelismos y diferencias ve entre aquella selección y la actual?

R: Sí se puede repetir, hay que soñar alto. Lo que sí es verdad es que es muy complicado porque incluso con aquella generación nadie se esperaba que fuésemos a ganar medalla. Fuimos con expectativas de competir y de disfrutar de la experiencia, pero sabiendo que estaban las mejores selecciones del mundo. Luego fuimos partido a partido y nos plantamos en la final.

También es verdad que era una generación de oro, que, campeonato que jugaba, medalla que ganaba. Se ha dado esa transición y ahora estamos reinventándonos, intentando crear esa identidad que defina a este mix de generaciones. Va a ser complicado, nos vamos a encontrar partidos muy duros, pero sí, tengo claro que vamos a competir al máximo en cada partido.

P: Después de ese éxito y del oro del Eurobásket 2017 comenzó a salir de las convocatorias del equipo nacional, ¿cómo de duro fue aquello? ¿lo entendió?

R: Sí, que hayas ido a unos cuantos campeonatos no significa que vayas a estar toda la vida en la selección. Hay etapas, años en los que a lo mejor no juegas o no estás tan bien. O sí, pero hay jugadoras que están mejor. En mi posición hay muchísima competitividad en España, lo cual es bueno. Jugadoras muy buenas e incluso jóvenes que están saliendo ahora y pueden estar aquí. No lo vi como algo malo, sino como una motivación extra para seguir mejorando y creciendo a nivel individual, y es una alegría estar aquí.

P: Además llegaron experiencias en Praga y Dallas donde no tuvo mucha continuidad, su grave lesión en el 2019... ¿de qué manera gestionó todo aquello? ¿pensó en algún momento en dejar el baloncesto o en que ya todo iría hacia abajo?

R: Sí que hubo momentos en los que me planteé si estaba disfrutando y merecía la pena. A veces, si no disfrutas del deporte, se convierte en algo muy sacrificado. Pero yo tenía claro que no quería quedarme con ese sabor de boca, que dentro de mi tenía muchísimo más por dar y que no me iba a dar por vencida.

Sé que no siempre va a salir bien y tuve épocas malas, pero para mi la lesión fue un punto de inflexión en mi carrera e incluso lo calificaría como algo positivo porque me dio ese espacio de tiempo sin competir en el que me centré en trabajar mi mente y los aspectos en los que a lo mejor estaba más débil. No me arrepiento para nada de haberlo hecho porque ahora noto el resultado de todo eso.

P: ¿Cómo fue pasar por un proceso de recuperación en mitad del confinamiento por la pandemia?

R: No fue nada fácil. Al principio nadie pensaba que iba a desencadenarse todo lo que se dio al final, que era no poder salir de casa. Me encontré con una lesión de rodilla en pleno proceso en el que tenía que empezar a hacer cosas en el gimnasio con un readaptador y no podía salir.

Lo tenía que hacer todo dentro de casa, con poquísimo material, y fueron momentos bastante frustrantes para mi porque quería recuperarme lo mejor posible y había momentos que no tenía esa figura del readaptador en mi casa, no podía corregirme bien los ejercicios. Fue duro no tener a alguien físico a mi lado que me guiara. Hicimos muchas cosas por Zoom, pero no era lo mismo. Lo noté, pero también es un proceso mental que hay que pasar. No te puedes venir abajo por las circunstancias externas y me ayudó a superar eso.

P: Pasó por el baloncesto universitario estadounidense. ¿Cree que es el mejor sitio para crecer? ¿Entiende a todos los jóvenes que no dudan en irse allí ahora renunciando a progresar en sus clubes de formación?

R: Cada persona tiene que mirar lo que mejor le vaya. No es para todo el mundo, pero en mi caso fue una buena experiencia, no me arrepiento de haber ido. Me lo pasé muy bien y tengo muchísimos recuerdos de estar allí, de trabajar, de aprender cosas diferentes. A lo mejor aquí no lo hubiese hecho. Para mi fue una gran experiencia.

P: ¿Tiene opciones España de competir por retener ese talento o los cantos de sirena son demasiado tentadores cuando llegan desde Estados Unidos?

R: Sí que hay opciones. Se está viendo que hay chicas que optan por quedarse. Cuanto más crezca la competición en España, más crezcan los equipos y más opciones hayan para ellas; habrá más que jugarán aquí. También está el tema de poder compaginarlo con los estudios. Si los clubes puede dar facilidades en este sentido, hará que las jugadoras quieran quedarse.

P: ¿Le gustaría volver a disfrutar de la WNBA con el punto de madurez que tiene ahora? ¿Cree que cambiaría su visión?

R: Ahora mismo no me lo planteo porque estoy muy a gusto en Valencia, he vuelto a jugar ahora un campeonato con la selección. Pero tampoco lo descarto. Siempre es una oportunidad para cualquier jugadora y un mundo diferente que te abre los ojos a otro tipo de baloncesto. Para nada lo descarto, pero de momento no está en mis planes. EFE

