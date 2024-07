El presidente popular de Melilla está "encantado" con la ruptura con Vox: "Ahora a por la mayoría absoluta"

El presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, se ha mostrado "encantado" con la marcha de Vox de los gobiernos autonómicos de coalición con el PP. "Adiós, buenas tardes y que los de Vox con su pan se lo coman", ha dicho Imbroda, quien cree que esta decisión será positiva para los populares "porque ahora podremos lograr mayorías absolutas", como ocurrió en Melilla en mayo de 2023. A pregunta de los periodistas, Juan José Imbroda ha destacado que "Vox es un partido sin rumbo" y le acusa de ser "el primer aliado" del socialista Pedro Sánchez: "Ya se ha acabado la mejor carta que tenía Sánchez para aguantar ahí, diciendo, ustedes con los de Vox. Pues ya no está Vox". A juicio del dirigente de los populares melillenses, que gobierna Melilla mayoría absoluta (14 diputados sobre 25) frente a dos parlamentarios de Vox, el partido de Santiago Abascal "ha tenido además la miopía, que me alegro, de haber soltado amarras con el Partido Popular. Encantado, oiga, encantado. Porque ahora el Partido Popular estará en disposición de tener mayoría absoluta, por sí solo". La primera autoridad de la ciudad española del norte de África, con la decisión de Vox de abandonar los gobiernos con el PP por su postura a favor de repartir menores no acompañados cuando una comunidad autónoma sufra sobreocupación en sus centros, ha subrayado que "muy bien por el Partido Popular, muy bien por el presidente Feijóo y muy bien por los presidentes autonómicos del Partido Popular, que están en coalición con Vox. Muy bien por sus gestos". A juicio de Imbroda, "no se puede consentir que no haya una solidaridad con Canarias y que a España se le deje tirada a los pies de los caballos. No se puede consentir. Desde aquí no lo podemos consentir. Entre otras cosas, porque sabemos cuál es el drama humano de la inmigración y que tuvimos nosotros ya en Melilla" cuando durante años cuadriplicaba la ocupación máxima de sus centros de menores. "Así que a Vox, decirle: buenas tardes. Adiós, señores de Vox. Con su pan se lo coman" ha concluido el presidente del PP de Melilla.

Compartir nota: Guardar Nuevo