Azcón anunciará este viernes la reestructuración del Gobierno de Aragón tras el abandono de Vox

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha manifestado que el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, anunciará este viernes "la nueva reestructuración del Gobierno de Aragón, donde lo que va a haber es una distribución de las competencias". Vaquero ha comparecido ante los medios de comunicación nada más conocerse que los cuatro vicepresidentes autonómicos de Vox presentarán su dimisión y su partido pasará a ejercer una oposición "leal y contundente" en las comunidades autónomas en las hasta ahora gobernaba en coalición con los 'populares'. "Vox ha decidido abandonar los gobiernos regionales en los que estaba gobernando con el Partido Popular, por lo tanto han decidido romper estos pactos y, tal como se ha anunciado, la dimisión de aquellos consejeros o vicepresidentes que forman parte de este gobierno", ha mencionado Vaquero. "Desde el Partido Popular consideramos que es un error, aunque respetamos lógicamente esta decisión". La también vicepresidenta segunda ha declarado que "dentro de pocos días podremos hacer un balance de estos meses de gobierno donde ha habido unos proyectos positivos, un balance positivo con logros". "En Aragón nos comprometimos con ese acuerdo de gobierno a llevar a cabo una mejora de la vida de todos los aragoneses, fundamentalmente a mejorar los servicios públicos, y así ha sido", ha continuado. En ese sentido ha enumerado que "las listas de espera que llegaron a colocar a los aragoneses como aquellos españoles que más tenían que esperar para un diagnóstico para una intervención quirúrgica se han reducido; hemos mejorado la fiscalidad de todos los aragoneses tomando importantes medidas tanto a nivel particular como para las empresas; hemos venido a traer a lo largo de estos once meses inversiones milmillonarias, pero además también el Gobierno de Aragón ha realizado importantes inversiones en equipamientos, en infraestructuras, por lo tanto, un balance positivo". Mar Vaquero ha asegurado que "las razones a las que se ha referido el señor Abascal no se corresponden con la realidad": "En Aragón hemos cumplido con ese pacto de Gobierno que firmamos ambas formaciones políticas en interés de todos los aragoneses". La portavoz ha querido enviar un mensaje de tranquilidad para todos los aragoneses, porque "el Partido Popular va a seguir gobernando, pensando solamente en el interés de todos los aragoneses y en este proyecto de prosperidad que ya hemos iniciado a lo largo de estos meses y que sin duda alguna está consiguiendo mejorar la vida". Por ello, el presidente Jorge Azcón "mañana comunicará inmediatamente a esta decisión la nueva reestructuración del Gobierno de Aragón, donde lo que va a haber es una distribución de las competencias. Se va a reestructurar el gobierno y va a ser un gobierno del Partido Popular en solitario". Según ha subrayado Vaquero, "el Partido Popular soportaba ya gran parte del peso de este Gobierno y, por lo tanto, de una forma inmediata, se va a llevar a cabo el anuncio de esta reestructuración y seguiremos trabajando para seguir cumpliendo con nuestro compromiso con todos los aragoneses, con todos aquellos proyectos que a lo largo de este tiempo se han puesto en marcha y que estamos convencidos de que han sido positivos", ha reiterado y como digo, se verificarán en ese balance que haremos dentro de poco. "Tenemos que decir que Vox ha renunciado a seguir gobernando, ha renunciado a ese compromiso que no solamente adquirió con el Partido Popular, sino que adquirió con todos los aragoneses, pero que tengan los aragoneses la tranquilidad que nosotros vamos a seguir trabajando". Y como digo, mañana se llevará a cabo el anuncio de esta nueva estructura de gobierno.

