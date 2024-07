Sumar ve "injustificable" el rechazo de Cataluña al reparto de menores migrantes y tilda de "miserable" a Vox

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado de "incomprensible e injustificable" el rechazo de la Generalitat de Cataluña al reparto de menores migrantes y ha tildado de "miserable" a Vox por amenazar con romper gobiernos autonómicos por esta cuestión, si bien duda de su determinación de romper esas coaliciones. También ha urgido a registrar ya la reforma de la Ley de Extranjería, para pautar una solidaridad obligatoria de menores extranjeros no acompañados, y ha cargado contra las contradicciones del PP, que un día pide "sacar a las Fuerzas Armadas" contra la migración y al otro acepta un acuerdo de acogida. En declaraciones a los medios en el Congreso, Errejón ha manifestado que el acuerdo de reparto entre las comunidades es "muy rácano", que supone en el caso de las autonomías acoger una media de 30 menores. Al respecto, ha denunciado que también hay que ser "miserable" y "mala persona" por lanzar el aviso de romper gobiernos autonómicos por la acogida de una treintena de menores, en referencia a Vox. Eso sí, ha matizado que la posibilidad de que Vox deje sus "chiringuitos" tiene que verlo, porque hasta ahora eso no ha pasado durante toda su trayectoria política. Respecto a la oposición de la Generalitat de Cataluña de oponerse a ese reparto, Errejón ha respondido que es "absolutamente incomprensible e injustificable". También ha opinado que ve "muy incómodo" al PP en la parcela migratoria, dado que un día pide la intervención del Ejército y al siguiente el Gobierno de Canarias, del que participa el PP, demanda solidaridad al resto para acoger a menores migrantes. "Es una contradicción flagrante", ha zanjado. Por su parte, la dirigente de los 'comunes', Aina Vidal, también se ha desmarcado del rechazo de la Generalitat a la acogida de menores, dado que es evidente que algunas autonomías tiene situación de "colapso" en sus sistemas para atender a estos jóvenes, pero Cabnarias es evidentemente la primera que sufre un "desborde total". Así, ha apuntado que es necesario cambios normativos para gestar un sistema garantista en la atención a esos menores de forma digna, algo que ahora no está asegurado en la mayoría de las comunidades. Respecto a la opción de que Vox rompa con el PP en gobiernos autonómicos, Vidal ha recalcado que la pregunta es como un partido "constitucionalista" como los populares ha sido capaz de pactar con la formación de Santiago Abascal y que esto es lo que sucede cuando se abraza a la extrema derecha.

Compartir nota: Guardar Nuevo