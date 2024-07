PP de Madrid advierte de que los alcaldes del PP "van a seguir funcionando con o sin Vox" tras tensiones en Torrelodones

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha advertido de que los alcaldes del PP en coaliciones "van a seguir funcionando perfectamente" ya sea "con o sin Vox" y ha exigido al partido encabezado por Rocío Monasterio que solucione sus problemas "internos". "Deben ser ellos los que vean si su grupo municipal no está funcionando bien, si ha habido concejales de Vox que se han pasado a grupos no adscritos y no pueden garantizar la unidad, o si están tomando medidas contradictorias, como está ocurriendo, por ejemplo, con Torrelodones con el contrato de limpieza", ha planteado Díaz-Pache en una entrevista con Europa Press tras tensiones en varios municipios de la región. Hace una semana la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, suspendía el acuerdo de gobierno con Vox tras tumbar éste el contrato de limpieza del municipio al entenderlo excesivo, mientras que en el caso de El Boalo el concejal de Vox José Olmos pasaba a la oposición como concejal no adscrito y complicaba la mayoría absoluta conformada por las dos formaciones y la edil de Somos Pueblo, Olga Romero Lorenzo. En el caso de Torrelodones, Díaz-Pache ha criticado que a pesar de estar en el Gobierno local hayan votado en contra de la aprobación en el Pleno cuando en otros municipios donde este área recae en ellos y no en el PP, como es el caso de Villaviciosa de Odón, "incluso con precios más altos sí les parece razonable". "Desde nuestro punto de vista, los alcaldes y alcaldesas que tenemos en esas coaliciones mantienen su trabajo, mantienen su hoja de ruta, mantienen el programa electoral con el que nos presentamos y no tenemos ningún problema", ha incidido Díaz-Pache. Ha encuadrado, además, estas tensiones con Vox en el territorio con cuestiones municipales "muchas veces muy locales" que dependen de las personas que están ahí. Ha explicado que aunque en el ámbito nacional y regional se den unas instrucciones "cuando se baja al terreno de la realidad" los concejales "a veces tienen opiniones distintas o hay ciertos problemas". PP TOMARÁ DECISIÓN TRAS VERANO EN TORRELODONES La tensión en Torrelodones escalaba este miércoles, cuando tanto PP como Vox convocaban ruedas de prensa para explicar lo ocurrido. La alcaldesa, Almudena Negro (PP), mantenía suspendido el pacto de gobierno, no echaba a los ediles con responsabilidades de Vox y pedía que "a la vuelta de verano" sus socios hicieran una "declaración explícita" diciendo que "esta vez" van a "cumplir el pacto de gobierno". "Los pactos se firman para dar estabilidad a los gobiernos y nosotros lamentablemente no hemos tenido esa estabilidad. Por eso he puesto en suspenso el pacto de gobierno con Vox", explicó la primera edil, quien acusó de "deslealtad" a su socio tras abstenerse en el contrato de limpieza. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, por su parte instaba a que Vox hiciera "una reflexión" sobre "dónde quieren estar" tras "comportarse como cuando está en oposición" formando parte del Gobierno. En el caso de Vox, el portavoz nacional de la formación y diputado en la Asamblea, José Antonio Fúster, reclamaba a Negro sentarse a hablar. Señalaba que "parece ser que no entiende" que están en un acuerdo de gobierno por el que tienen que hablar "absolutamente de todo", en lo que se fundamenta "la lealtad". "No puede ser ningún caso, que por un contrato basura del Partido Popular, realmente arrojado encima de la mesa de nuestros concejales, el cual no ha habido ningún tiempo para la reflexión y ni para la negociación, se decida o alguien puede decidir romper o poner en suspenso un gobierno. Por aquí no vamos bien", expuso. CRÍTICAS A ROCÍO MONASTERIO Este choque entre partidos no solo se ha mostrado en Torrelodones. Desde hace meses la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado a la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, de utilizar sus intervenciones en el Pleno para criticar al PP. Carlos Díaz-Pache ha negado saber "cuál es la estrategia que están llevando o a dónde quieren llegar". "No sé lo que quieren ser de mayores, pero ya han pasado muchos años como para que ellos tengan que saber quién es el adversario, en qué momento está España y qué deberían hacer", ha planteado el portavoz en la entrevista con Europa Press. Ha censurado que Monasterio dedique "la mayoría de sus intervenciones a criticar al PP". Cree que se está "equivocando de adversario" enfocándose en el PP en vez de la izquierda. "Yo creo que no están siendo útiles en la Asamblea y que deberían reenfocarse", ha zanjado.

